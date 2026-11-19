Продюсерка Олена Мозгова свого часу хотіла запросити співачку Софію Ротару на концерт пам'яті її батька, композитора Миколи Мозгового. Однак після розмови із сином артистки Русланом Євдокименком отримала ввічливу відмову.

Відео дня

Повторно звертатися до легендарної співачки вона не стала, пояснивши своє рішення принципом: "Дон Корлеоне двічі не просить". Про цю історію Мозгова розповіла в коментарі ТСН.

Розмова відбулася після виступу сестри Софії Ротару, Ауріки, на концерті "Мій Music Hall", де журналістка поцікавилася, чи намагалася продюсерка залучити до заходу і саму 78-річну артистку.

"Я запрошувала її один раз, коли тато помер, на концерт-пам'яті тата (ймовірно, мова про "Вечір пам'яті" у 2011-му. – Ред.). Я розмовляла з Русланом, її сином, але вони красиво відмовили. А я ж "Дон Корлеоне двічі не просить", тому я не просила вдруге", – пригадала Олена Мозгова.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Софія Ротару припинила концертну діяльність і рідко з'являється в публічному просторі. Нині співачка живе у власному будинку в Конча-Заспі під Києвом, де проводить час із родиною та займається садом і городом.

РЕКЛАМА

Про це у квітні 2026 року розповідала її сестра Ауріка Ротару. Вона також висловила думку, що під час війни Софія Михайлівна навряд чи повернеться на сцену. Водночас остаточної відповіді щодо концертних планів артистки після завершення бойових дій у родині поки не давали.

Раніше також телеведучий Олексій Суханов, який спілкується з оточенням Ротару, припускав, що співачка хотіла б поспілкуватися з публікою, однак наразі певні обставини, пов'язані з її станом, заважають їй це зробити.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, Софія Ротару розжилася елітним авто з "блатними" номерами під час великої війни.