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"Дурниці робити не буде": батьки ексдружини Остапчука, яку вважають переможницею "Холостяка 15", відреагували на її участь

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 1,5 т.
"Дурниці робити не буде": батьки ексдружини Остапчука, яку вважають переможницею "Холостяка 15", відреагували на її участь
Батьки ексдружини Остапчука відреагували на її участь в "Холостяку"

Батьки української юристки Христини Горняк, колишньої дружини телеведучого Володимира Остапчука, з яким було гучне розлучення, розповіли, як поставилися до її участі в романтичному реаліті "Холостяк 15". Мати й тато зізналися, що переживали за доньку, адже не хотіли, аби вона розчарувалася через проєкт.

Але вони довірилися її рішенню і підтримали на проєкті. Про це батьки Горняк, які "підозрюють" у перемозі на проєкті, розповіли в коментарі Наталії Тур.

Мати юристки зазначила, що рішення Горняк спробувати себе в популярному шоу стало для родини приводом для хвилювання.

"Ми завжди поважаємо її плани. Ми підтримуємо її в будь-якій ситуації, тому що знаємо, що вона дурниці робити не буде. Чи ми зраділи? Не можу так сказати", – поділилася жінка.

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Батько Христини Горняк також зізнався, що родина передусім переживала за доньку. За його словами, участь у реаліті пов'язана з різними ситуаціями та непередбачуваними обставинами, тому хвилювання були цілком природними.

Мати юристки додала, що боялася побачити доньку засмученою. Спочатку жінка навіть припускала, що Христина може швидко залишити шоу.

''Дурниці робити не буде'': батьки ексдружини Остапчука, яку вважають переможницею ''Холостяка 15'', відреагували на її участь

Мати юристки додала, що боялася побачити доньку засмученою. Джерело: instagram.com/kristygor

"Я не хочу, щоб вона була в якомусь розпачі. А вона така маленька, худенька. Я подивилася на партнера, висотою 2 метри 12 см. Думаю: "Господи, вона першою вилетить із проєкту". Слава Богу, що ні. Так що ми радіємо. Молодець", – сказала вона.

Чутки про участь колишньої дружини Остапчука в романтичному реаліті почали ширитися одразу після початку зйомок нового сезону. У вересні 2026 блогер-пліткар Богдан Беспалов заявив, що його джерела називають саме Горняк переможницею 15-го сезону шоу.

"Дуже цікаво. Дуже. Наші джерела кажуть, що Горняк перемогла в "Холостяку-15". Вивчаємо інформацію", – написав він.

''Дурниці робити не буде'': батьки ексдружини Остапчука, яку вважають переможницею ''Холостяка 15'', відреагували на її участь

Чутки про участь колишньої дружини Остапчука в романтичному реаліті почали ширитися одразу після початку зйомок нового сезону. Джерело: instagram.com/kristygor

Тоді ще додаткову увагу до юристки привернула її тривала відсутність у соцмережах. Після кількох місяців тиші вона повернулася до підписників із дописом, у якому натякнула, що за цей час у її житті накопичилося чимало новин. Водночас сама Христина публічно не підтверджувала чуток про перемогу в шоу.

Головним героєм 15-го сезону "Холостяка" став український баскетболіст В'ячеслав Кравцов. Прем'єра шоу запланована на 16 жовтня 2026 року.

Раніше OBOZ.UA писав, що Григорій Решетнік розкрив залаштунки "Холостяка". Активна робота команди шоу розпочинається задовго до старту знімального процесу.

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