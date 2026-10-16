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"Думала, більше ніколи не покохаю": Аніта Луценко підтвердила стосунки з іспанцем-другом України. Фото пари

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
icon 108
"Думала, більше ніколи не покохаю": Аніта Луценко підтвердила стосунки з іспанцем-другом України. Фото пари
Аніта Луценко підтвердила стосунки з іспанцем-другом України. Джерело: instagram.com/anitasporty

Українська фітнес-тренерка Аніта Луценко вперше відкрито підтвердила роман з іспанцем Ферміном Егідо, якого раніше не поспішала представляти публіці. Зірка показала ніжні кадри зі спільної фотосесії та зізналася, що поруч із новим обранцем знову відчула себе щасливою.

Про це Луценко розповіла в Instagram. Вона оприлюднили фото з обранцем, зроблені на заході сонця.

''Думала, більше ніколи не покохаю'': Аніта Луценко підтвердила стосунки з іспанцем-другом України. Фото пари

Аніта Луценко вперше відкрито підтвердила роман з іспанцем. Джерело: instagram.com/anitasporty

"Думала, що більше ніколи не покохаю... Але... Коли зустрічаєш свою людину, то відчуваєш справжній спокій, вдячність і повне прийняття. Щаслива з Ферміном Егідо", – написала Луценко, відзначивши особистий акаунт коханого.

''Думала, більше ніколи не покохаю'': Аніта Луценко підтвердила стосунки з іспанцем-другом України. Фото пари

Зізнання Луценко. Джерело: скриншот

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Місяць тому OBOZ.UA вдалося з'ясувати, хто став загадковим супутником тренерки. Тоді спортсменка вже публікувала чорно-білі світлини з чоловіком на тлі Києва, однак не коментувала характер їхніх стосунків. Тепер вона сама підтвердила роман.

''Думала, більше ніколи не покохаю'': Аніта Луценко підтвердила стосунки з іспанцем-другом України. Фото пари

Аніта Луценко вперше відкрито підтвердила роман з іспанцем. Джерело: instagram.com/anitasporty

Обранцем Луценко виявився іспанець Фермін Егідо – генеральний директор і один із керівників міжнародного проєкту Oceanman, який організовує змагання з плавання на відкритій воді.

Егідо живе в Іспанії, але має давній зв'язок з Україною. Ще восени 2021 року він дав інтерв'ю українцям, у якому розповів про розвиток Oceanman та українську спільноту плавців. Тоді іспанець відзначив роль українських спортсменів у популяризації нашої країни за кордоном.

''Думала, більше ніколи не покохаю'': Аніта Луценко підтвердила стосунки з іспанцем-другом України. Фото пари

Обранцем Луценко виявився іспанець Фермін Егідо. Джерело: instagram.com/anitasporty

Після початку повномасштабного вторгнення Егідо продовжив підтримувати український напрямок у межах проєкту. У 2024 році, після проведення одного з етапів змагань в Україні, він написав у LinkedIn, що залишав нашу країну через Польщу із сильними емоціями. За словами іспанця, незадовго до цього поблизу місця проведення заходу впали уламки ракети.

"Ми ніколи не забудемо всіх плавців, які віддали свої життя, захищаючи нашу свободу. Слава Україні", – писав він.

''Думала, більше ніколи не покохаю'': Аніта Луценко підтвердила стосунки з іспанцем-другом України. Фото пари

Обранцем Луценко виявився іспанець Фермін Егідо. Джерело: instagram.com/anitasporty

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що онучка Ніни Матвієнко виходить заміж після переїзду з України.

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