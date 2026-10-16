''Думала, більше ніколи не покохаю'': Аніта Луценко підтвердила стосунки з іспанцем-другом України. Фото пари

Українська фітнес-тренерка Аніта Луценко вперше відкрито підтвердила роман з іспанцем Ферміном Егідо, якого раніше не поспішала представляти публіці. Зірка показала ніжні кадри зі спільної фотосесії та зізналася, що поруч із новим обранцем знову відчула себе щасливою.

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Про це Луценко розповіла в Instagram. Вона оприлюднили фото з обранцем, зроблені на заході сонця.

"Думала, що більше ніколи не покохаю... Але... Коли зустрічаєш свою людину, то відчуваєш справжній спокій, вдячність і повне прийняття. Щаслива з Ферміном Егідо", – написала Луценко, відзначивши особистий акаунт коханого.

Місяць тому OBOZ.UA вдалося з'ясувати, хто став загадковим супутником тренерки. Тоді спортсменка вже публікувала чорно-білі світлини з чоловіком на тлі Києва, однак не коментувала характер їхніх стосунків. Тепер вона сама підтвердила роман.

Обранцем Луценко виявився іспанець Фермін Егідо – генеральний директор і один із керівників міжнародного проєкту Oceanman, який організовує змагання з плавання на відкритій воді.

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Егідо живе в Іспанії, але має давній зв'язок з Україною. Ще восени 2021 року він дав інтерв'ю українцям, у якому розповів про розвиток Oceanman та українську спільноту плавців. Тоді іспанець відзначив роль українських спортсменів у популяризації нашої країни за кордоном.

Після початку повномасштабного вторгнення Егідо продовжив підтримувати український напрямок у межах проєкту. У 2024 році, після проведення одного з етапів змагань в Україні, він написав у LinkedIn, що залишав нашу країну через Польщу із сильними емоціями. За словами іспанця, незадовго до цього поблизу місця проведення заходу впали уламки ракети.

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"Ми ніколи не забудемо всіх плавців, які віддали свої життя, захищаючи нашу свободу. Слава Україні", – писав він.

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