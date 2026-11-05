Дружина Володимира Остапчука показала рідкісне фото його сина Евана від першого шлюбу

Дружина українського ведучого Володимира Остапчука оприлюднила світлину його сина Евана від першого шлюбу з Оленою Войченко. Катерина Остапчук зафільмувала момент спільної прогулянки хлопчика з її первістком від шоумена Тимофієм.

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Рідкісний кадр блогерка показала в своєму Telegram-каналі. Обидва хлопчики постали спиною до камери, тож роздивитися їхні обличчя не вдалося. Однак, судячи з фото, сини Остапчука від різних шлюбів гарно поладнали між собою, адже трималися за руки під час прогулянки.

"Еван у порівнянні з Тімом дуже дорослий", – лаконічно підписала фото Катерина Остапчук.

На зустрічі з молодшим братом Еван з'явився в об'ємних джинсах та футболці насиченого синього кольору. Тимофія ж батьки одягли в темно-червоні штани та кофтинку в блакитну смужку.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук та Олена Войченко перебували в шлюбі протягом 12 років. За період сімейного життя вони стали батьками двох дітей – доньки Емілії та сина Евана. Стосунки подружжя дали тріщину в 2019 році. Тоді Остапчук та Войченко оголосили про розрив, а в 2020-му їхній шлюб офіційно перестав існувати.

Проте мирно поставити крапку в своїй історії вони не змоги. Олена Войченко публічно заявляла про неодноразові зради з боку Володимира Остапчука навіть у той період, коли вона носила під серцем дитину. Пізніше вона звинувачувала ведучого в тому, що він погрожував забрати в неї спільних сина й доньку. Як переконувала Войченко, ситуація не покращилася і після її переїзду з дітьми до Канади. Остапчук нібито бажав їй смерті.

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Та все ж після всіх скандалів колишнє подружжя змогло знайти спільну мову. Як розповідала Катерина Остапчук, її чоловік та Олена Войченко абсолютно не шукають причин для розбірок та прагнуть мирних взаємин. Ба більше, час від часу вони навіть зустрічаються в Канаді.

Як раніше писав OBOZ.UA, Володимир та Катерина Остапчуки узаконили стосунки в 2023-му, а наступного року на світ з'явився пари первісток Тимофій. Скоро їхня сім'я стане більшою на одну людину, адже блогерка вдруге вагітна.

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