Дружина Віктора Павліка вперше показала обличчя зірки після невдалого лікування зубів та екстреної операції

Дружина співака Віктора Павліка – Катерина Репяхова – вперше показала, який вигляд має артист після ускладнень, що виникли внаслідок стоматологічного втручання. На шостий день після операції на його обличчі ще залишилися гематоми, однак загалом виконавець уже почувається краще.

Відео дня

У своїх InstaStories блогерка опублікувала відео з чоловіком, який позував перед камерою. "Сьогодні 6 день після стоматологічного втручання і Віктор Павлік вже красень", – підписала кадри Репяхова.

Вона також показала фото, на яких видно, наскільки сильними були синці на обличчі співака в перші дні після операції.

Про проблеми зі здоров'ям чоловіка Катерина Репяхова повідомила в четвер, 15 жовтня. За її словами, після стоматологічного втручання вдома у Павліка почалася сильна кровотеча. Уночі співак прокинувся з повним ротом крові, а кровотеча не припинялася.

Як пояснила дружина артиста, ускладнення могли бути пов'язані з ліками, які він довічно приймає через штучний клапан серця. Йдеться про варфарин – препарат, що впливає на згортання крові. Репяхова заявила, що, за її словами, лікарі не уточнили цю інформацію перед операцією.

"Я дуже злякалася. Я просто в шоці. І найбільше зараз картаю себе за те, що не проконтролювала одразу все особисто", – зізналася блогерка.

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Після госпіталізації лікарям вдалося зупинити кровотечу. Павліку наклали шви, а його дружина подякувала медикам за оперативну допомогу. Водночас вона зазначила, що після втручання на обличчі співака залишилися сильні гематоми.

За словами Репяхової, це була вже друга операція на тому самому місці: перший зубний імплант тріснув, тому цього разу артистові довелося нарощувати кісткову тканину та повторно встановлювати імплант.

Головні історії дня

Нагадаємо, у 2024 році Віктор Павлік переніс складну операцію на серці. Тоді Катерина Репяхова повідомляла, що втручання було необхідним через серйозні проблеми зі здоров'ям співака. Після операції артистові встановили штучний клапан серця, через що він потребує постійного приймання препаратів для запобігання утворенню тромбів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що молода дружина Віктора Павліка чесно розповіла, які хірургічні стручання робила і яка операція була невдалою.