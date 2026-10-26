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Друг Елтона Джона зізнався, яку жахливу звичку мав легендарний співак: вона заважала спати ночами

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
468
Друг Елтона Джона зізнався, яку жахливу звичку мав легендарний співак: вона заважала спати ночами
Друг Елтона Джона зізнався, яку жахливу звичку мав легендарний співак

Британський співак Елтон Джон у молодості мав звичку, яка неабияк дратувала його близького друга та багаторічного співавтора його пісень Берні Топіна. Музиканти тоді жили в крихітній спальні з незручними двоярусними ліжками, а засинати Топіну заважали дзвіночки, які колега носив на шиї.

Про кумедний епізод із початку їхньої дружби 76-річний автор пісень розповів під час розмови з музичним блогером Ріком Біто. За словами Топіна, він роками нікому не розповідав цю історію, хоча вона добре запам’яталася йому ще з часів, коли майбутні легенди музики тільки починали свій творчий шлях.

Топін згадав, що вони з Елтоном Джоном мешкали в невеликій кімнаті в будинку його матері. Простору було обмаль, а у кімнаті вміщалися лише трохи особистих речей друзів – книжки та платівки.

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"У нас була така крихітна спальня... з двоярусними ліжками – його сторона і моя сторона, і… його книги та мої книги, його платівки та мої платівки", – розповів музикант.

За словами Топіна, він спав на верхньому ліжку, а Джон – на нижньому. Обидва спальні місця були вкрай незручними: сонграйтер описав їх як "справді жахливі" тонкі двоярусні ліжка з металевої сітки.

Однак найбільше його дратувала зовсім не відсутність комфорту. Елтон Джон мав звичку вішати на край ліжка дзвіночки, які носив на шиї. Коли співак засинав і починав рухатися, вони гойдалися та дзеленчали, заважаючи його сусідові по кімнаті спати.

Друг Елтона Джона зізнався, яку жахливу звичку мав легендарний співак: вона заважала спати ночами

Елтон Джон мав звичку вішати на край ліжка дзвіночки, які носив на шиї. Джерело: Getty Images

Топін знайшов власний спосіб розв'язати проблему: щовечора він знімав дзвіночки та кидав їх через усю кімнату. Вранці Елтон прокидався й дивувався, куди вони поділися.

"Щовечора я їх збирав і жбурляв через усю кімнату", – зізнався автор пісень зі сміхом.

Зазначимо, Елтон Джон і Берні Топін познайомилися у 1967 році, коли обидва відгукнулися на оголошення про пошук музикантів в одному з британських видань.

Відтоді вони працювали разом десятиліттями: Топін писав тексти, а Джон створював музику. Їхня співпраця подарувала світові чимало відомих композицій і стала одним із найтриваліших творчих союзів у популярній музиці.

Друг Елтона Джона зізнався, яку жахливу звичку мав легендарний співак: вона заважала спати ночами

Елтон Джон у молодості мав звичку, яка неабияк дратувала його близького друга. Джерело: instagram.com/eltonjohn

Раніше OBOZ.UA писав, що Мадонна та Елтон Джон закопали сокиру війни після десятиліть ворожнечі. Артисти, чиє протистояння тривало понад 20 років, не лише помирилися, а й натякнули на майбутню творчу співпрацю.

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