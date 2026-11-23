Британський актор Том Фелтон, який зіграв Драко Мелфоя у фільмах про Гаррі Поттера, підготував особливий сюрприз для українського військового Олександра Іванова. Морський піхотинець, який провів у російському полоні понад чотири роки та підтримував себе й побратимів історіями про чарівний світ Джоан Ролінґ, отримав від кінозірки запрошення до Лондона.

Відео дня

Актор запропонував йому відвідати студію, де знімали культову кіносагу. Відеозвернення Фелтона показали 21 листопада у Львові під час благодійного вечора "Синя сукня" громадської діячки Ярослави Гресь, а відео з події поширили в Instagram.

У зверненні Фелтон не лише запросив українця на екскурсію, а й пожартував про його належність до факультету Слизерин у Гоґвортсі – факультету, де навчався Драко Мелфой.

"Я вірю, що ти слизеринець. Я не записую таких звернень для гафелпафців. Але, здається, у нас є хороші новини від Ярослави. Чи не хотів би ти вирушити на екскурсію до студії Гаррі Поттера в Лондоні? Так, друже, це запрошення саме для тебе. Ти побачиш на власні очі місця, де знімали фільми. Сподіваюся, на твоєму обличчі буде широка усмішка. І я обов'язково прислухатимуся до всіх слизеринських привітань. Життя в Гоґвортсі тільки починається", – сказав Том Фелтон.

Олександр Іванов зізнався у своєму Instagram, що досі не може повірити в те, що сталося. За його словами, ще у 2021 році він навряд чи міг уявити, що колись отримає особисте відеозвернення від актора, який зіграв одного з найвідоміших персонажів його улюбленої кіносаги.

РЕКЛАМА

"Десь отак зі сторони сьогодні виглядала магія... Як сказала мені одна людина, таке відчуття ніби порушився якийсь кармічний порядок. Ну скажіть мені хтось у 2021 році, що Том Фелтон буде записувати для мене відео? Те, що в мене немає слів і я вражений, – це взагалі нічого не сказати!" – поділився військовий.

Нагадаємо, майор морської піхоти та оборонець Маріуполя Олександр Іванов потрапив до рук окупантів у 2022 році після боїв на заводі Ілліча. У неволі, де українським військовополоненим забороняли розмовляти між собою, він пошепки переказував побратимам сюжети всіх семи книг Джоан Ролінґ. Ці історії допомагали їм бодай ненадовго відволіктися від жахливих умов і не втрачати надії.

Головні історії дня

Олександр провів у полоні чотири роки, один місяць і три дні. 15 травня 2026 року він повернувся додому під час обміну полоненими. Як повідомляє видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, про його історію дізналася навіть авторка "Гаррі Поттера" Джоан Ролінґ. Вона надіслала українському морпіху особистого листа та примірник першої книги циклу "Гаррі Поттер і філософський камінь" зі своїм автографом.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що близнюки Візлі з "Гаррі Поттера" звернулися до українців у складні часи та запропонували "чудовий спосіб відволіктися".