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"Дощ із квітів": Vlad Darwin та Марта Адамчук презентували на весіллі військового оду коханню. Відео

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read6 хв
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"Дощ із квітів": Vlad Darwin та Марта Адамчук презентували на весіллі військового оду коханню. Відео
Перший весільний танок пари під пісню "Дощ із квітів"
Джерело: Пресслужба

Українці вміють робити маленьки дива, які стають історіями родин. Так, на весіллі військового, артисти Vlad Darwin та Марта Адамчук вирішили зробити сюрприз-подарунок – заспівати наживо нову пісню "Дощ із квітів" для першого весільного танку наречених. Наречений Єгор Чайкин та його наречена Анастасія познайомились в мережі інстаграм під час війни, коли Єгор волонтерив, потім мобілізувався... Пропозицію Анастасії Єгор зробив на День народження коханої, він зміг вирватись на один день і все організував і почали планувати весілля. Коли артисти дізнались історію пари, то вирішили зробити музичний подарунок парі. Автор-виконавець Vlad Darwin якраз готував новий романтичний сингл про кохання. Виникла ідея зробити сюрприз для пари і їх гостей – виступ артистів на перший весільний танок пари під пісню "Дощ із квітів".

''Дощ із квітів'': Vlad Darwin та Марта Адамчук презентували на весіллі військового оду коханню. Відео

Перший весільний танок пари під пісню "Дощ із квітів"

Джерело: Пресслужба

Чуттєва балада "Дощ із квітів" – пісня про особливий момент у коханні, який трапляється лише раз. Тому було символічно, що прем'єра пісні відбулася на весіллі військового. Єгор зі своєю нареченою Анастасією станцювали перший весільний танець під живий виступ артистів Vlad Darwin та Марти Адамчук. Пара вперше почула цю пісню і це був справжній сюрприз для них.

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''Дощ із квітів'': Vlad Darwin та Марта Адамчук презентували на весіллі військового оду коханню. Відео

Під час танцю на молодят сипалися пелюстки троянд, як дощ із квітів

Джерело: пресслужба

Під час танцю на молодят сипалися пелюстки троянд, як дощ із квітів. Гості весілля плакали від щастя та знімали відео. Цей момент назавжди залишиться в історії новоствореної сім'ї.

''Дощ із квітів'': Vlad Darwin та Марта Адамчук презентували на весіллі військового оду коханню. Відео

Перший весільний танок пари під пісню "Дощ із квітів"

Джерело: пресслужба

"Це моя перша балада про кохання від початку повномасштабного вторгнення. І я щиро радію, що ми з Мартою змогли зробити такий символічний подарунок на весіллі новоствореної родини", – розповідає автор-виконавець Vlad Darwin.

"Дощ із квітів" – саундтрек до найцінніших моментів життя. Під цю пісню можна закохуватися, освідчуватися, одружуватися або просто повертати спогадах до митей, які хочеться зберегти закоханим назавжди.

""Дощ із квітів" – надзвичайно особлива для мене пісня. Я від неї просто в захваті. Під час зйомок відео я не змогла стримати сліз, тому що вона торкається дуже особистих і глибинних процесів всередині мене. І мені всім серцем хочеться, щоб під "Дощ із квітів" у житті людей ставалося якомога більше любові", – розповіла Марта Адамчук.

''Дощ із квітів'': Vlad Darwin та Марта Адамчук презентували на весіллі військового оду коханню. Відео

Vlad Darwin та Марти Адамчук

Джерело: Пресслужба

Разом із композицією артисти презентують романтичний відеокліп "Дощ із квітів"Дивіться кліп "Дощ із квітів"

"Дощ із квітів" – історія про кохання, яке приходить у життя як рідкісна й неповторна мить. Про почуття, які хочеться прожити на повну й запам'ятати назавжди.

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