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Доньку Анджеліни Джолі та Бреда Пітта госпіталізували з психічним захворюванням: що відомо про діагноз і лікування 18-річної Вівʼєн

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
807
Доньку Анджеліни Джолі та Бреда Пітта госпіталізували з психічним захворюванням: що відомо про діагноз і лікування 18-річної Вівʼєн
18-річна донька Джолі та Пітта опинилася в лікарні через серйозний психічний розлад

Донька колишнього подружжя голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, 18-річна Вів'єн, розкрила, що на початку цього року опинилася в лікарні. Дівчині знадобилася допомога медиків у боротьбі з розладом харчової поведінки – серйозним психічним захворюванням, що характеризується нездоровим сприйняттям їжі, власної ваги та форми тіла.

Відверто розповісти про непростий діагноз Вів'єн наважилася під час своєї першої мистецької виставки "Поле тюльпанів" (The Tulip Field) у Лос-Анджелесі, повідомляє Entertainment Tonight. Через роботи донька знаменитостей передала емоції, які відчувала під час госпіталізації.

На всіх малюнках Вів'єн зобразила тюльпани замість людей. Картину, де квітка ніби спілкується по телефону, дівчина підписала: "Я так сильно прагнула обіймів, що моє тіло стискалося". Під іншим малюнком із самотнім тюльпаном донька акторів зізналася, що її лякало відчуття того, що вона втратить байдужість до світу лише після того, як щось з'їсть.

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Доньку Анджеліни Джолі та Бреда Пітта госпіталізували з психічним захворюванням: що відомо про діагноз і лікування 18-річної Вівʼєн

Вів'єн розповіла про боротьбу з розладом харчової поведінки. Джерело: Скриншот із відео Entertainment Tonight

Один із користувачів платформи X повідомив, що на виставці Вів'єн також представила особисту записку, де детальніше розповіла про лікування: "Я боролася з розладом харчової поведінки. На початку цього року мене госпіталізували через цей розлад. Я була розлючена, хвора і почувалася дуже самотньою".

Проте перебування в лікарні, на щастя, покращило стан Вів'єн. Дівчина розповіла, що в стінах медичного закладу вона була окутана теплом та турботою персоналу й інших дітей-пацієнтів. Саме ці люди "зруйнували стіни", які вона будувала роками.

"Я ніколи не сміялася та не плакала так сильно, ніколи не була такою чесною і такою справжньою. Інші діти там навчили мене, як бути сильною, коли ти найслабша. Це був найгірший і найкращий час у моєму житті, і завдяки цьому я стала кращою", – написала донька зірок Голлівуду.

Доньку Анджеліни Джолі та Бреда Пітта госпіталізували з психічним захворюванням: що відомо про діагноз і лікування 18-річної Вівʼєн

Донька Джолі та Пітта поділилася подробицями лікування. Джерело: x.com/angeltresjolie_

Лікарню Вів'єн почала називати "Поле тюльпанів", тож саме так вирішила найменувати й виставку. За словами дівчини, для підпису кожної з картин вона обрала фразу з особистого щоденника, яка найкраще їх описує.

Відверто заговорити про боротьбу із розладом харчової поведінки дівчина наважилася на наступний день після того, як суд Лос-Анджелеса офіційно задовольнив її позов щодо зміни прізвища, а саме – видалення частини "Пітт". Із 2024 року вона представлялася в публічному просторі як Вів'єн Джолі, а от картини на власній виставці підписала просто В. Маршелін, використовуючи своє друге ім'я.

Раніше OBOZ.UA розповів, що в оточенні Анджеліни Джолі розкрили її реакцію на рішення дітей зректися прізвища Бреда Пітта.

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