Донька священника-переможця ''Голосу країни'' розвернула всі крісла, але не пішла стопами тата: кого з тренерів вона обрала

У 2017 році переможцем "Голосу країни" став священник Олександр Клименко, а тепер забрати "золото" 14-го сезону талант-шоу спробує його донька, 17-річна Ганна Клименко. Дівчина зчинила справжній фурор на етапі сліпих прослуховувань, адже змогла розвернути всі тренерські крісла, щоправда, вирішила не до кінця йти по стопах батька, який потрапив у команду Тіни Кароль.

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Своїм наставником на проєкті Ганна Клименко обрала Дмитра Монатіка, який, до речі, натиснув кнопку останнім із чотирьох колег. Про це стало відомо з запису виступу юної виконавиці, який з'явився на YouTube-каналі шоу.

Ганна Клименко виконала на сцені "Голосу країни" англійськомовний трек Злати Огнєвіч One Day. Із перших секунд виступу тренери були вражені сильним вокалом дівчини, а Артем Пивоваров вирішив не гаяти часу та першим натиснув червону кнопку. За ним своє крісло розвернула Тіна Кароль, а на останніх секундах аналогічне рішення ухвалили Наталія Могилевська та Дмитро Монатік.

Коли Ганна Клименко завершила свій перформанс, між тренерами почалася невелика словесна боротьба, направлена на те, аби дівчина пішла саме в їхню команду. В очі одразу кинулося, що доньці священника-переможця "Голосу країни" було нелегко зробити свій вибір, тож Дмитро Монатік вирішив трохи розрядити обстановку. Він підняв папірець із написом: "Йдіть до мене!", який на мить розсмішив Ганну Клименко і зрештою вона обрала саме артиста своїм наставником.

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"Останнім часом я часто слухала його (Дмитра Монатіка. – Ред.) пісні і в мене мурахи просто летіли", – прокоментувала свій вибір дівчина.

До речі, Ганна Клименко не вперше виходить на сцену шоу. Вона виступала на сліпих прослуховуваннях "Голосу. Діти", але не змогла потрапити в команду жодного з тренерів.

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Що відомо про Олександра Клименка

Олександр Клименко пройшов обряд хіротонії в 2007 році після закінчення Київської духовної академії і семінарії. Митрополит Володимир висвятив його в сан диякона в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври, а через чотири роки – у священний сан.

Клименко співав ще з юнацтва, а от вийти зі своїм талантом на публіку наважився в 2017-му, взявши участь у "Голосі країни". На етапі сліпих прослуховувань він розвернув усі чотири тренерські крісла й вирішив піти в команду Тіни Кароль. Священник дойшов до фіналу й зміг отримати перемогу, виконавши композицію "Чорнобривці".

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Проте тріумф в талант-шоу був не єдиним інфоприводом, через який Олександр Клименко опинявся в центрі уваги громадськості. У 2017 році в мережі "сплив" допис, де священник назвав Героїв Небесної Сотні "безумцями". Такий вислів миттєво викликав обурення в українців, тож Клименко вийшов на зв'язок, наголосивши: зробив публікацію до масованих розстрілів на Майдані Незалежності.

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"Текст був реакцією на виступ одного з політиків, який сказав, як на мене, жахливу і безвідповідальну псевдогероїчну фразу: "Куля в лоб – то куля в лоб". Це псевдогероїка, коли людина не збирається підставляти свій лоб, але цією фразою підігріває кров у тих людей, які вірять в ту чи іншу ідею. І мене дуже обурило, як можна бути настільки безвідповідальним, щоб кидати людей на самопожертву", – говорив переможець шоу.

До речі, за наявною інформацією, Олександр Клименко продовжує служити у церкві, яка є частиною Московського патріархату.

Раніше OBOZ.UA розповів, що 54-річний ексрадник міністра Дмитро Васильєв вийшов на сцену "Голосу країни" та змусив Тіну Кароль аплодувати стоячи.