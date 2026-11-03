Донька священника-переможця ''Голосу країни'' розвернула всі крісла, але не пішла стопами тата: кого з тренерів вона обрала

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Українцям видають по 9 тисячУкраїнцям видають по 9 тисяч: хто може отримати і на що можна витратити виплатуНардеп від "Батьківщини" святкував день народження у день жалоби за загиблими від російського удару: подробиці вечірки. ВідеоНардеп від "Батьківщини" святкував день народження у день жалоби за загиблими від російського удару: подробиці вечірки. ВідеоШведський винищувач JAS 39 GripenНімеччина передала ракети Taurus Швеції для інтеграції з літаками Gripen: як це може стосуватися УкраїниКлініка не працює, "швидку" продали: що відомо про жінку, яка поширила інформацію про "незаконне" утримання військових під КиєвомКлініка не працює, "швидку" продали: що відомо про жінку, яка поширила інформацію про "незаконне" утримання військових під КиєвомНа Хмельниччині затримали матір і доньку, які продавали порнографічний контент за участю рідних дітей. ФотоНа Хмельниччині затримали матір і доньку, які продавали порнографічний контент за участю рідних дітей. ФотоПід прицілом ракетна програма та авіація РФ: у Генштабі показали 10 найважливіших уражень жовтня. ФотоПід прицілом ракетна програма та авіація РФ: у Генштабі показали 10 найважливіших уражень жовтня. Фото"Саботаж у тилу в інтересах Росії": в "Азові" відреагували на інцидент у Петропавлівській Борщагівці. Відео"Саботаж у тилу в інтересах Росії": в "Азові" відреагували на інцидент у Петропавлівській Борщагівці. ВідеоПес Патрон одружився: що відомо про його дружину Лану. ВідеоПес Патрон одружився: що відомо про його дружину Лану. ВідеоНа фронті відбулося 191 бойове зіткнення: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. КартаНа фронті відбулося 191 бойове зіткнення: у Генштабі назвали найгарячіші напрямки. КартаВлада Британії хоче змінити умови отримання дозволу на постійне проживання для мігрантів: як відреагувало населенняВлада Британії хоче змінити умови отримання дозволу на постійне проживання для мігрантів: як відреагувало населення
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Донька священника-переможця "Голосу країни" розвернула всі крісла, але не пішла стопами тата: кого з тренерів вона обрала

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read3 хв
420
Донька священника-переможця "Голосу країни" розвернула всі крісла, але не пішла стопами тата: кого з тренерів вона обрала
Донька переможця "Голосу країни" Олександра Клименка вийшла на сцену 14-го сезону шоу

У 2017 році переможцем "Голосу країни" став священник Олександр Клименко, а тепер забрати "золото" 14-го сезону талант-шоу спробує його донька, 17-річна Ганна Клименко. Дівчина зчинила справжній фурор на етапі сліпих прослуховувань, адже змогла розвернути всі тренерські крісла, щоправда, вирішила не до кінця йти по стопах батька, який потрапив у команду Тіни Кароль.

Своїм наставником на проєкті Ганна Клименко обрала Дмитра Монатіка, який, до речі, натиснув кнопку останнім із чотирьох колег. Про це стало відомо з запису виступу юної виконавиці, який з'явився на YouTube-каналі шоу.

Ганна Клименко виконала на сцені "Голосу країни" англійськомовний трек Злати Огнєвіч One Day. Із перших секунд виступу тренери були вражені сильним вокалом дівчини, а Артем Пивоваров вирішив не гаяти часу та першим натиснув червону кнопку. За ним своє крісло розвернула Тіна Кароль, а на останніх секундах аналогічне рішення ухвалили Наталія Могилевська та Дмитро Монатік.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
3,0 т.
Ілона Гвоздьова потрапила в скандал через "тренд росіянки", але відео видаляти не захотіла: як вона це пояснила
3,0 т.
Ілона Гвоздьова потрапила в скандал через "тренд росіянки", але відео видаляти не захотіла: як вона це пояснила
Ірена Ремик КалдашІрена Ремик Калдаш
498
"У мене був і залишається один паспорт – український". Наталія Єгорова – про повагу до Кличка, поїздку в Україну під час війни і справжню красу жінки
498
"У мене був і залишається один паспорт – український". Наталія Єгорова – про повагу до Кличка, поїздку в Україну під час війни і справжню красу жінки
Анастасія КакунАнастасія Какун
12,3 т.
За що Леоніда Якубовича внесли до "чорного списку" ГУР і яке "сенсаційне" шоу кремлівський блазень знімав в Україні
12,3 т.
За що Леоніда Якубовича внесли до "чорного списку" ГУР і яке "сенсаційне" шоу кремлівський блазень знімав в Україні
Донька священника-переможця ''Голосу країни'' розвернула всі крісла, але не пішла стопами тата: кого з тренерів вона обрала

Ганна Клименко вразила тренерів виконанням треку One Day. Джерело: Скриншот

Коли Ганна Клименко завершила свій перформанс, між тренерами почалася невелика словесна боротьба, направлена на те, аби дівчина пішла саме в їхню команду. В очі одразу кинулося, що доньці священника-переможця "Голосу країни" було нелегко зробити свій вибір, тож Дмитро Монатік вирішив трохи розрядити обстановку. Він підняв папірець із написом: "Йдіть до мене!", який на мить розсмішив Ганну Клименко і зрештою вона обрала саме артиста своїм наставником.

Донька священника-переможця ''Голосу країни'' розвернула всі крісла, але не пішла стопами тата: кого з тренерів вона обрала

Дівчина розвернула всі тренерські крісла. Джерело: Скриншот

"Останнім часом я часто слухала його (Дмитра Монатіка. – Ред.) пісні і в мене мурахи просто летіли", – прокоментувала свій вибір дівчина.

Донька священника-переможця ''Голосу країни'' розвернула всі крісла, але не пішла стопами тата: кого з тренерів вона обрала

Клименко пішла в команду до Дмитра Монатіка. Джерело: Скриншот

До речі, Ганна Клименко не вперше виходить на сцену шоу. Вона виступала на сліпих прослуховуваннях "Голосу. Діти", але не змогла потрапити в команду жодного з тренерів.

Донька священника-переможця ''Голосу країни'' розвернула всі крісла, але не пішла стопами тата: кого з тренерів вона обрала

Ганна Клименко зазнала невдачі на шоу "Голос. Діти". Джерело: instagram.com/goloskrainy_official

Що відомо про Олександра Клименка

Олександр Клименко пройшов обряд хіротонії в 2007 році після закінчення Київської духовної академії і семінарії. Митрополит Володимир висвятив його в сан диякона в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври, а через чотири роки – у священний сан.

Клименко співав ще з юнацтва, а от вийти зі своїм талантом на публіку наважився в 2017-му, взявши участь у "Голосі країни". На етапі сліпих прослуховувань він розвернув усі чотири тренерські крісла й вирішив піти в команду Тіни Кароль. Священник дойшов до фіналу й зміг отримати перемогу, виконавши композицію "Чорнобривці".

Проте тріумф в талант-шоу був не єдиним інфоприводом, через який Олександр Клименко опинявся в центрі уваги громадськості. У 2017 році в мережі "сплив" допис, де священник назвав Героїв Небесної Сотні "безумцями". Такий вислів миттєво викликав обурення в українців, тож Клименко вийшов на зв'язок, наголосивши: зробив публікацію до масованих розстрілів на Майдані Незалежності.

"Текст був реакцією на виступ одного з політиків, який сказав, як на мене, жахливу і безвідповідальну псевдогероїчну фразу: "Куля в лоб – то куля в лоб". Це псевдогероїка, коли людина не збирається підставляти свій лоб, але цією фразою підігріває кров у тих людей, які вірять в ту чи іншу ідею. І мене дуже обурило, як можна бути настільки безвідповідальним, щоб кидати людей на самопожертву", – говорив переможець шоу.

До речі, за наявною інформацією, Олександр Клименко продовжує служити у церкві, яка є частиною Московського патріархату.

Раніше OBOZ.UA розповів, що 54-річний ексрадник міністра Дмитро Васильєв вийшов на сцену "Голосу країни" та змусив Тіну Кароль аплодувати стоячи.

Схожі теми
Зірки шоу-бізнесуГолос країнипіснівідеоMONATIKMONATIK
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!