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Донька Кузьми Скрябіна зробила пластичну операцію на обличчі та показала, що змінила в собі. Фото

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
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Донька Кузьми Скрябіна зробила пластичну операцію на обличчі та показала, що змінила в собі. Фото
Марія-Барбара Кузьменко перенесла пластичну операцію

Єдина донька легенди української сцени Кузьми Скрябіна, Марія-Барбара Кузьменко, поділилася, що тиждень тому перенесла пластичну операцію. Вона зробила риносептопластику – хірургічну маніпуляція, що поєднує естетичну складову (зміна форми носа) та функціональну (виправлення носової перегородки).

Про це Марія-Барбара Кузьменко розповіла у своїх Instagram-stories. Донька музиканта показала світлину, де постала перед камерою зі спеціальними фіксуючими елементами на носі, й розповіла про свій стан.

Донька Кузьми Скрябіна зробила пластичну операцію на обличчі та показала, що змінила в собі. Фото

Марія-Барбара Кузьменко зробила риносептопластику. Джерело: Скриншот

За словами Марії-Барбари Кузьменко, після проведення операції вона щодня їздила до свого лікаря. Доньці Кузьми Скрябіна ставили необхідні крапельниці та проводили огляд, а попереду на неї чекає досить тривалий період відновлення.

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"Через мої індивідуальні особливості реабілітація виявилася не найлегшою, але зараз головне – відновитися й дати собі час. Попереду ще тривалий період відновлення, буду поступово розповідати вам", – зазначила дівчина.

Донька Кузьми Скрябіна зробила пластичну операцію на обличчі та показала, що змінила в собі. Фото

Марія-Барбара Кузьменко розповіла про непросту реабілітацію. Джерело: instagram.com/dr.barbara.kuzmenko

Нагадаємо, що вперше про рішення лягти під ніж хірурга донька Кузьми Скрябіна повідомила 7 жовтня. Вона оприлюднила кілька кадрів із лікарняної палати, зокрема, з медичним катетером у руці, та підкреслила, що перенесла планову операцію. 

Донька Кузьми Скрябіна зробила пластичну операцію на обличчі та показала, що змінила в собі. Фото

Про операцію донька Кузьми Скрябіна вперше заговорила 7 жовтня. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA писав, що молода дружина Віктора Павліка чесно розповіла, що зробила з собою і яка пластична операція була невдалою.

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