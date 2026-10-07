Донька Кузьми Скрябіна лягла під ніж хірурга та зробила першу заяву після операції

Донька культового українського музиканта Кузьми Скрябіна – Марія-Барбара Кузьменко – поділилася, що перенесла операцію. Наразі вона не назвала причину, через яку була змушена лягти під ніж хірурга, однак заявила, що зовсім скоро розповість підписникам усі подробиці.

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Відповідну інформацію Марія-Барбара Кузьменко повідомила у своїх Instagram-stories. Вона вийшла на зв'язок із лікарняної палати й показала фотографію, де сидить на ліжку в халаті та заповнює необхідні документи.

"Любі, випала на кілька днів із життя. Але зовсім скоро поділюся з вами особистим: як я наважилась, що за цим стояло та як триває відновлення", – зазначила донька артиста.

Згодом Марія-Барбара Кузьменко все ж розкрила одну деталь щодо хірургічної маніпуляції, зазначивши, що вона була плановою. Додатково дівчина зблизька показала свою руку з медичним катетером та підкреслила, що цим кадром можна описати процес її відновлення.

Нагадаємо, що Марія-Барбара Кузьменко є єдиною донькою Кузьми Скрябіна та Світлани Бабійчук. Вона не пішла по стопах зіркового батька, а натомість вирішила пов'язати своє життя із лікарською справою. Марія-Барбара Кузьменко відкрила в центрі Києва власну клініку естетичної медицини та дерматології.

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Раніше вона разом із родиною започаткувала інший бізнес, що став втіленням давньої мрії Кузьми Скрябіна, – кав'ярню-пекарню. Заклад оформили світлинами артиста й цитатами з його культових пісень, завдяки чому він перетворився на одне з улюблених місць фанатів музиканта.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Наталія Валевська перенесла складну операцію і показалася на березі моря.

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