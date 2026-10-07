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Донька Кузьми Скрябіна лягла під ніж хірурга та зробила першу заяву після операції

Анастасія Какун
Анастасія Какун
Time to read2 хв
icon 1,0 т.
Донька Кузьми Скрябіна лягла під ніж хірурга та зробила першу заяву після операції
Донька Кузьми Скрябіна перенесла операцію

Донька культового українського музиканта Кузьми Скрябіна – Марія-Барбара Кузьменко – поділилася, що перенесла операцію. Наразі вона не назвала причину, через яку була змушена лягти під ніж хірурга, однак заявила, що зовсім скоро розповість підписникам усі подробиці.

Відповідну інформацію Марія-Барбара Кузьменко повідомила у своїх Instagram-stories. Вона вийшла на зв'язок із лікарняної палати й показала фотографію, де сидить на ліжку в халаті та заповнює необхідні документи.

Донька Кузьми Скрябіна лягла під ніж хірурга та зробила першу заяву після операції

Марія-Барбара Кузьменко повідомила, що перенесла операцію. Джерело: Скриншот

"Любі, випала на кілька днів із життя. Але зовсім скоро поділюся з вами особистим: як я наважилась, що за цим стояло та як триває відновлення", – зазначила донька артиста.

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Згодом Марія-Барбара Кузьменко все ж розкрила одну деталь щодо хірургічної маніпуляції, зазначивши, що вона була плановою. Додатково дівчина зблизька показала свою руку з медичним катетером та підкреслила, що цим кадром можна описати процес її відновлення.

Донька Кузьми Скрябіна лягла під ніж хірурга та зробила першу заяву після операції

Донька Скрябіна показала фото з медичним катетером в руці. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, що Марія-Барбара Кузьменко є єдиною донькою Кузьми Скрябіна та Світлани Бабійчук. Вона не пішла по стопах зіркового батька, а натомість вирішила пов'язати своє життя із лікарською справою. Марія-Барбара Кузьменко відкрила в центрі Києва власну клініку естетичної медицини та дерматології. 

Донька Кузьми Скрябіна лягла під ніж хірурга та зробила першу заяву після операції

Марія-Барбара Кузьменко працює лікаркою-дерматологинею. Джерело: instagram.com/dr.barbara_kuzmenko

Раніше вона разом із родиною започаткувала інший бізнес, що став втіленням давньої мрії Кузьми Скрябіна, – кав'ярню-пекарню. Заклад оформили світлинами артиста й цитатами з його культових пісень, завдяки чому він перетворився на одне з улюблених місць фанатів музиканта.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Наталія Валевська перенесла складну операцію і показалася на березі моря.

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