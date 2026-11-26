15-річна Гейвен Воррен, донька голлівудської акторки Джессіки Альби, з'явилася на новому спільному фото з мамою та нагадала публіці, що разуче схожа на неї. Підліток, яка успадкувала від зірки виразні риси обличчя та усмішку, почала більше з'являтися у її публічному житті.

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Чорно-білим знімком із донькою 45-річна знаменитість поділилася в Instagram. Мама й донька сиділи поруч і позували перед камерою: Гейвен обрала леопардовий піджак, а її довге волосся спадало на плечі легкими хвилями. Джессіка Альба натомість з'явилася в пальті поверх светра з високим коміром, доповнивши образ великими окулярами-авіаторами та сережками-кільцями.

Гейвен – середня дитина Джессіки Альби та її колишнього чоловіка, кінопродюсера Кеша Воррена. Колишнє подружжя також виховує 18-річну Онор та восьмирічного Гейза.

Як пише Hello!, молодша донька з роками дедалі більше нагадує знамениту маму, хоча в її зовнішності є одна помітна відмінність – руде волосся. Сама акторка раніше зізнавалася, що була здивована таким кольором пасом доньки.

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З часом дівчина віднайшла в собі почуття стилю і тому іноді сама підбирає матері Джессіці модні образи, а актриса цим радо користується. На початку 2026 року акторка розповіла, що позичила речі з гардероба підлітка для тематичної вечірки Періс Гілтон у стилі 2000-х.

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Тоді Альба з'явилася в майці із принтом зірок, коричневій мініспідниці та чоботях до коліна. Живіт вона оголила, віддаючи данину часам своєї молодості.

Востаннє у лютому 2026 року Гейвен супроводжувала матір на показі Fendi під час Тижня моди в Мілані (Італія). Тоді вони обрали контрастні образи: акторка з'явилася в чорному костюмі, а її донька – у білому комплекті.

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