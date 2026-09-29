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Дочка невиліковно хворого Брюса Вілліса показала рідкісне фото "міцного горішка" зблизька: з кожним роком йому стає гірше

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 3,0 т.
Дочка невиліковно хворого Брюса Вілліса показала рідкісне фото "міцного горішка" зблизька: з кожним роком йому стає гірше
Дочка невиліковно хворого Брюса Вілліса показала рідкісне фото "міцного горішка"

Донька голлівудської зірки Брюса Вілліса, 32-річна Таллула, показала рідкісний кадр із батьком, який майже не з'являється на публіці через лобно-скроневу деменцію. На новому кадрі 71-річний "міцний горішок" сидить поруч із донькою, а вона ніжно цілує його в маківку.

Світлиною жінка поділилася в Instagram. На знімку 71-річний Вілліс був вдома, але навіть не дивився у камеру спеціально для фото.

Таллула обійняла батька та нахилилася до нього для поцілунку, тоді як актор спокійно сидів поруч із нею. Кадр став одним із небагатьох свіжих фото, на яких можна побачити зірку "Міцного горішка" зблизька після непоправних проблем зі здоров'ям.

Дочка невиліковно хворого Брюса Вілліса показала рідкісне фото ''міцного горішка'' зблизька: з кожним роком йому стає гірше

Таллула Вілліс з батьком

Джерело: instagram.com/buuski

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Стан актора помітно змінився за останні роки. У 2022 році стало відомо, що Брюс Вілліс має афазію – набутий розлад мовлення через пошкодження певних ділянок мозку, а у 2023-му його родина повідомила про діагноз – лобно-скроневу деменцію. Це невиліковне захворювання, яке впливає, зокрема, на мовлення та поведінку людини.

Водночас рідні актора постійно наголошують, що не залишають його самого та проводять з татом час. Брюс Вілліс має трьох доньок від шлюбу з Демі Мур – Румер, Скаут і Таллулу, а також двох молодших дітей від дружини Емми Хемінг – Мейбл та Евелін.

Дочка невиліковно хворого Брюса Вілліса показала рідкісне фото ''міцного горішка'' зблизька: з кожним роком йому стає гірше

Брюс Вілліс був поруч із донькою Таллулою в день весілля

Джерело: James x Schulze для Vogue

Останнім часом Вілліс кілька разів з'являвся на рідкісних сімейних кадрах. У серпні актор був присутній на камерному весіллі Таллули, яке відбулося на задньому дворі її будинку в Айдахо. Тоді Vogue оприлюднив фото, на якому донька поклала голову на плече батька, а її чоловік Джастін Ейсі тримав Брюса за руку.

Ще одна публічна поява Вілліса відбулася в червні. Тоді Емма Хемінг показала відео з нагоди свого 50-річчя, на якому чоловік привітав її з днем народження. Актор заспівав для коханої Happy Birthday, попередньо вдихнувши гелій із повітряної кульки, а потім навіть станцював.

Дочка невиліковно хворого Брюса Вілліса показала рідкісне фото ''міцного горішка'' зблизька: з кожним роком йому стає гірше

Актор втратив свою спортивну форму

Раніше OBOZ.UA писав, що Емма Хемінг також розповідала про стан чоловіка та спростовувала поширене уявлення, що лобно-скронева деменція обов'язково означає втрату пам'яті. За її словами, Брюс пам'ятає своїх близьких, хоча хвороба суттєво вплинула на його мовлення та комунікацію.

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