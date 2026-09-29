Російський співак грузинського походження Валерій Меладзе влаштував істеричну сцену під час свого концерту в Празі (Чехія). На виступі 61-річного артиста кілька глядачок влаштували бійку, через що виконавець перервав концерт і почав лаятися на присутніх.

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Як пишуть у росмедіа, жінки у залі напали на одну з глядачок. На оприлюдненому відео видно, що інцидент відбувався у фан-зоні під час виступу Меладзе.

Артист-"мовчун" звернув увагу на те, що відбувається в залі, та емоційно відреагував на бійку. Він у лайливій манері закликав учасниць конфлікту припинити з'ясовувати стосунки.

"Ви що... Бої якісь тут відбуваються. Тут концерт. До біса всіх, хто тут влаштував кипіш! Не треба бути ідіотами! Розійшлися! Ще намагаються комусь щось пояснювати. Я стежу за всіма вами", – заявив Меладзе зі сцени.

Після цього співак, за словами очевидців, залишив сцену, а концерт завершився. Перед цим він звернувся до публіки та заявив, що кожен виступ рано чи пізно має закінчитися.

"Все, що має початок, має фінал. Це є закон буття. Я бачу, що тут усі люди освічені і чудово розуміють, що все, що починається, закінчується", – сказав артист.

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Зокрема, глядачі обурилися у соцмережах через тривалість концерту. За їхніми словами, через затримку початку та, ймовірно, спеціально скорочену програму вона могли втратити близько пів години концерту. Сам Меладзе не пояснив, чи "скорочення" сталося через бійку.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Меладзе переїхав до Європи та припинив давати концерти в Росії, однак повністю від країни-агресора не дистанціювався. У 2025 році його кілька разів помічали в Москві – біля могили батька та на сімейному святкуванні дня народження онука. При цьому артист продовжує виступати для російськомовної аудиторії за кордоном.

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