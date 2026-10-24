Дмитро Дікусар перервав тривале мовчання у свій день народження та залишив важливе послання українцям. Фото

Хореограф та захисник України Дмитро Дікусар востаннє з'являвся в публічному просторі наприкінці 2025 року, коли посів суддівське крісло шоу "Танці з зірками", однак зрештою порушив мовчання. У свій 41-й день народження знаменитість вийшов на зв'язок у мережі та звернувся до співгромадян із важливим закликом – вірити в перемогу рідної країни.

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Послання українцям танцівник-воїн залишив у своєму Instagram. Дмитро Дікусар також поділився свіжим фото, де постав перед камерою у військовій формі й з легкою усмішкою на обличчі. На рідкісному кадрі можна побачити, що війна залишила свій "відбиток" на зовнішності хореографа: у нього з'явилося значно більше сивого волосся.

"Просто хочу нагадати, що люблю вас і сказати: вірте в перемогу, як я в неї вірю!", – написав артист.

Лаконічним дописом Дмитро Дікусар викликав бурхливі емоції у своїх підписників. Українці звернулися до хореографа із найтеплішими побажаннями і, звісно, подякували за службу:

"З днем народження, Дімчику! Нехай цей рік стане для тебе не "ще одним", а "тим самим".

"Бережіть себе. Віримо у вас і в Україну".

"З Днем народження, Дімо. Будь нам здоровий і неушкоджений. І дякую за все".

"Надсилайте сюди вісточки частіше. Кожного разу радію, коли бачу ваш новий допис. Віримо у перемогу, дякуємо за захист України".

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Нагадаємо, що Дмитро Дікусар поповнив лави Збройних Сил України 27 лютого 2022 року. Із того моменту танцівник звів свою присутність у публічному просторі до мінімуму, та все ж час від часу тішить фанатів щирими дописами.

У день свого 38-річчя, наприклад, танцівник-воїн заговорив про кардинальні зміни в житті. Дікусар зауважив, що мав "виступ" зі своєю командою, щоправда, не на звичному паркеті, а на полі бою, від якого росіянам "було боляче".

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А от у 2025 році знаменитість не зміг оминути гучний скандал у Білому домі, коли журналісти з оточення Дональда Трампа оконфузилися питанням про відсутність ділового вбрання у президента України Володимира Зеленського. Він опублікував фото у військовій формі, а поверх намалював краватку, продемонструвавши, які "костюми" насправді носять українські чоловіки під час війни.

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