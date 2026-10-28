Діти Степана Гіги вперше прокоментували конфлікт навколо його імені та пояснили, чому виникло непорозуміння з артистами

Донька народного артиста України Степана Гіги Квітослава вперше публічно відреагувала на скандал, що спалахнув через виконання його хітів іншими співаками. Родина запевняє, що не мала наміру нікого образити, а непорозуміння виникло через розбіжності між домовленостями організаторів концерту пам'яті та очікуваннями деяких учасників.

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Однак пояснення не переконали українців: родину звинуватили в перекладанні відповідальності та вибірковому ставленні до артистів. Заяву Квітослава опублікувала у Threads. За її словами, організацією концерту пам'яті батька в Києві займалися люди, які протягом кількох років із ним співпрацювали.

Саме вони нібито вели переговори з виконавцями, їхніми менеджерами та погоджували умови участі. Родина ж у цей час переживала втрату близької людини й довірилася знайомим організаторам.

"На жаль, уже після концерту з'ясувалося, що між очікуваннями окремих артистів і тим, про що повідомляли нам, є розбіжності. Для нас це також стало несподіванкою. Ми ніколи не мали на меті когось образити чи знецінити працю артистів. Навпаки, щиро вдячні кожному, хто долучився до вшанування пам'яті нашого тата", – написала донька співака.

Вона також наголосила, що пісні Степана Гіги – результат його багаторічної праці та творча спадщина, за яку тепер відповідає родина. Квітослава запевнила, що близькі артиста відкриті до діалогу та готові цивілізовано розв'язувати суперечки, хоча деяким виконавцям, за їхніми словами, пригрозили судом.

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"І найбільше, чого б нам хотілося, – щоб ім'я Степана Гіги об'єднувало людей навколо музики, а не ставало приводом для суперечок", – підсумувала вона.

Однак у заяві Квітослави Гіги не було жодного пояснення про погрози судом та жодної конкретики стосовно обурення певних артистів – FIЇNKA та Ніколаса Карми.

З чого почався конфлікт

Скандал спалахнув після того, як співачка FIЇNKA розповіла в інтерв'ю про непорозуміння з родиною Степана Гіги через оновлену версію його хіта "Вівтар". За словами артистки, їй запропонували виконати композицію на концерті пам'яті співака, а згодом сторони погодили можливість офіційного релізу пісні. Водночас, як стверджувала виконавиця, вона не мала права співати її на інших концертах.

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Ситуація загострилася, коли FIЇNKA дізналася, що Нікіта Кісельов, який також переспівав "Вівтар", випустив власну версію композиції та виконує її наживо. За словами співачки, представники родини Гіги повідомили їй, що через використання пісні з артистом нібито виникли судові проблеми.

Однак сам Кісельов спростував цю інформацію. Він заявив, що має всі необхідні документи для використання композиції, а станом на момент його коментаря жодних судових проваджень щодо виконання "Вівтаря" не було.

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Після цього FIЇNKA публічно звинуватила представників родини Гіги в тому, що вони ввели її в оману. Вона наголосила, що дотримувалася попередніх домовленостей, тоді як інформація про нібито суд із Кісельовим виявилася неправдивою.

Про схожу ситуацію розповів і блогер Ніколас Карма. За його словами, під час розмови з Квітославою він також почув, що родина планує розбиратися з Кісельовим через використання "Вівтаря", перш ніж повернутися до питання про дозвіл на випуск іншої переспіваної композиції – "Достигають вишні".

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Як українці відреагували на заяву Квітослави Гіги

Пояснення доньки Степана Гіги викликало неоднозначну реакцію. Частина користувачів наголосила, що родина має право розпоряджатися творчою спадщиною артиста та самостійно визначати умови використання його пісень. Але більшість не зрозуміла, чому одні виконавці отримують дозвіл на виконання композицій, а інші стикаються з обмеженнями.

Зокрема, у коментарях користувачі поставили під сумнів версію про те, що проблема виникла виключно через організаторів концерту пам'яті.

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"Просто смішно, чому одним артистам можна співати, а іншим ні. Якщо ні, то ні. І не потрібно спихувати майже всю відповідальність на організаторів концерту пам'яті", – написав один із коментаторів.

Інші згадали про витрати виконавців, які готували власні версії композицій, сподіваючись на їхній подальший реліз.

"Дайте тоді артистам випустити спокійно пісні або компенсуйте якимось чином їхні колосальні матеріальні витрати", – обурився користувач.

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Деякі коментатори також звернули увагу на те, що заборони можуть перешкоджати популяризації музики Степана Гіги серед нової аудиторії.

"Ви хочете поховати хіти батька разом із ним? Чи яка ваша мета? Пісні будуть жити, поки їх будуть співати", – йдеться в одному з дописів.

Водночас знайшлися й ті, хто став на захист родини, нагадавши, що право розпоряджатися творчою спадщиною не означає автоматичного дозволу на використання пісень для всіх виконавців.

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Проте найгостріші коментарі стосувалися саме пояснення Квітослави про роль організаторів. Частина аудиторії вважає, що воно не відповідає на головне запитання: чому різним артистам озвучували різні умови та чи справді родина не знала про ці домовленості.

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