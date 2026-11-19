Співак Девід Аксельрод готується до нового етапу військової служби, який може повернути його до активної музичної діяльності. Майже через рік після мобілізації до Національної гвардії України артист планує перевестися до її оркестру, а згодом – створити спільну концертну програму та представляти українську музику за кордоном.

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Про це виконавець розповів в інтерв'ю ТСН за лаштунками концерту "Мій Music Hall". За словами Аксельрода, можливість час від часу повертатися до творчості важлива не лише для його кар'єри, а й для психологічного стану військовослужбовців, які до повномасштабної війни займалися мистецтвом.

"Саме це і тримає на плаву ментальне здоров'я. Я знаю, що творчим людям дуже складно. Вони не можуть перелаштуватися за цей час. Тому я думаю, що гарне керівництво, хороші командири розуміють, що це треба і дозволяють це робити", – пояснив співак.

Аксельрод також уточнив, що невдовзі виповниться рік від початку його служби в Нацгвардії. Нині він займається питанням переведення до військового оркестру, з яким уже мав нагоду виступити на сцені. Артист сподівається, що перехід відбудеться успішно і він зможе надалі працювати з музикантами.

"Зараз я перевожуся в оркестр Національної гвардії України. Ми сьогодні виступали якраз з ним. Маю надію, що все складеться і ми будемо разом працювати і радувати людей", – поділився виконавець.

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Водночас повернення до музики може стати для Девіда Аксельрода значно масштабнішим проєктом, ніж окремі виступи. Він хоче підготувати власну програму разом з оркестром і влаштувати гастролі не лише українськими містами, а й за межами країни. Мета задуму – показати світові українців з іншого боку: не тільки як військових, які захищають державу, а і як творчих людей із особистими історіями та досвідом.

"У мене є велика ідея, щоб разом із оркестром зробити мою програму і поїхати не тільки в Україну, а й світові показати Україну, що ми не просто військові – ми люди, які займалися різним, а зараз захищаємо нашу країну", – розповів співак.

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Нагадаємо, у грудні 2025 року дружина артиста, продюсерка Олена Мозгова, повідомила про його мобілізацію до Національної гвардії України. До цього Аксельрод долучався до територіальної оборони з перших днів повномасштабного вторгнення, а також займався волонтерством із 2014 року.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше виконавець тривалий час не з'являвся на публіці через проблеми зі здоров'ям. У 2022 році під час служби в ТрО він серйозно травмував коліно, після чого проходив реабілітацію. У вересні 2025-го співак уперше за цей час відвідав публічний захід – концерт "Мій Music Hall", організований його дружиною.