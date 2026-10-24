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Де дивитися Дитяче Євробачення 2026: коли початок фіналу, як проголосувати за Україну та повний список учасників

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
108
Де дивитися Дитяче Євробачення 2026: коли початок фіналу, як проголосувати за Україну та повний список учасників
24 жовтня відбудеться фінал Дитячого Євробачення 2026

Уже сьогодні, 24 жовтня, стане відомо ім'я переможця міжнародного пісенного конкурсу Дитяче Євробачення 2026. Представники 16 країн, серед яких і українська артистка Еріка Колесніченко, вийдуть на найбільшу арену Мальти MFCC у селищі Та-Калі та своїми запальними перформансами спробують довести, що варті головної нагороди – кришталевого мікрофона.

Трансляцію грандіозного шоу традиційно забезпечить "Суспільне Мовлення" у різних форматах. Все, що треба знати про вирішальний етап конкурсу, розповість OBOZ.UA.

Де та коли дивитися фінал

Онлайн-трансляція фіналу Дитячого Євробачення 2026 розпочнеться о 22:00 за київським часом. Шоу буде доступне для перегляду на кількох майданчиках:

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Де дивитися Дитяче Євробачення 2026: коли початок фіналу, як проголосувати за Україну та повний список учасників

Фінал Дитячого Євробачення 2026 розпочнеться о 22:00. Джерело: junior.eurovision.ua

Кожна з платформ забезпечить показ конкурсу із перекладом жестовою мовою. Коментувати фінал та задавати жвавий темп буде незмінний ведучий Євробачення в Україні Тімур Мірошниченко.

Як підтримати Україну

На відміну від дорослої версії конкурсу, правила Дитячого Євробачення не забороняють голосувати за представника своєї країни. Відповідно, українці мають змогу підтримати 12-річну Еріку Колесніченко у важливий день. Юна співачка вийде на сцену під номером 11 з піснею NOT A LULLABY.

Голосування відбуватиметься онлайн у два етапи на сайті JESC.TV. Перший розпочався 24 жовтня о 00:59 за київським часом та триватиме до 21:59 цього ж дня. Лінії для голосування тимчасово закриють безпосередньо перед початком фіналу, а після завершення всіх виступів єврофани матимуть ще близько 15 хвилин, аби підтримати фаворита. 

Де дивитися Дитяче Євробачення 2026: коли початок фіналу, як проголосувати за Україну та повний список учасників

Українці можуть проголосувати за Еріку Колесніченко на сайті JESC.TV. Джерело: Corinne Cumming / EBU

Тріумфатора Дитячого Євробачення 2026 традиційно оголосять за після підрахунку балів від національного журі та глядачів. Їхні голоси розподіляться у співвідношенні 50% на 50%.

Порядок виступів фіналістів та їхні пісні

  1. Нідерланди: Марія Драган – Stronger Together
  2. Кіпр: Гаррі Георгіу – Who I Can Be
  3. Португалія: Сальвадор Ріо – Alma
  4. Чорногорія: Мія Вуйовіч – Muzika nas spaja
  5. Сан-Марино: Віоламарі – Ruota panoramica
  6. Франція: Алек – Comment tu vas?
  7. Польща: Віктор Сас – Gravity
  8. Вірменія: Наре – BOO!
  9. Мальта: Беппе Каруана – Blue Bird
  10. Італія: Матео Труллу – Che Cos’è l’Amore?
  11. Україна: Еріка Колесніченко – NOT A LULLABY
  12. Північна Македонія: Ана Стояноська – Idnata jas
  13. Ірландія: Калеб Кірван та Наомі Гріббен – Níos láidre
  14. Албанія: Еслін Курті – Kërce me mua
  15. Грузія: Давіт Ломідзе – Sun on the Rooftops
  16. Іспанія: Лукас Паулано – Cuore bello (te quiero, te quiero)
Де дивитися Дитяче Євробачення 2026: коли початок фіналу, як проголосувати за Україну та повний список учасників

У фіналі конкурсу зустрінуться представники 16 країн-учасниць. Джерело: instagram.com/junioreurovision

Раніше OBOZ.UA розповів, що журналіст-єврофан розкрив гірку правду про Євробачення і як іноземці сприймають Україну на конкурсі.

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