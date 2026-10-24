Де дивитися Дитяче Євробачення 2026: коли початок фіналу, як проголосувати за Україну та повний список учасників

Уже сьогодні, 24 жовтня, стане відомо ім'я переможця міжнародного пісенного конкурсу Дитяче Євробачення 2026. Представники 16 країн, серед яких і українська артистка Еріка Колесніченко, вийдуть на найбільшу арену Мальти MFCC у селищі Та-Калі та своїми запальними перформансами спробують довести, що варті головної нагороди – кришталевого мікрофона.

Відео дня

Трансляцію грандіозного шоу традиційно забезпечить "Суспільне Мовлення" у різних форматах. Все, що треба знати про вирішальний етап конкурсу, розповість OBOZ.UA.

Де та коли дивитися фінал

Онлайн-трансляція фіналу Дитячого Євробачення 2026 розпочнеться о 22:00 за київським часом. Шоу буде доступне для перегляду на кількох майданчиках:

телеканалі та сайті "Суспільне Культура";

сайті "Євробачення в Україні".

Кожна з платформ забезпечить показ конкурсу із перекладом жестовою мовою. Коментувати фінал та задавати жвавий темп буде незмінний ведучий Євробачення в Україні Тімур Мірошниченко.

Як підтримати Україну

На відміну від дорослої версії конкурсу, правила Дитячого Євробачення не забороняють голосувати за представника своєї країни. Відповідно, українці мають змогу підтримати 12-річну Еріку Колесніченко у важливий день. Юна співачка вийде на сцену під номером 11 з піснею NOT A LULLABY.

РЕКЛАМА

Голосування відбуватиметься онлайн у два етапи на сайті JESC.TV. Перший розпочався 24 жовтня о 00:59 за київським часом та триватиме до 21:59 цього ж дня. Лінії для голосування тимчасово закриють безпосередньо перед початком фіналу, а після завершення всіх виступів єврофани матимуть ще близько 15 хвилин, аби підтримати фаворита.

Головні історії дня

Тріумфатора Дитячого Євробачення 2026 традиційно оголосять за після підрахунку балів від національного журі та глядачів. Їхні голоси розподіляться у співвідношенні 50% на 50%.

Порядок виступів фіналістів та їхні пісні

Нідерланди: Марія Драган – Stronger Together Кіпр: Гаррі Георгіу – Who I Can Be Португалія: Сальвадор Ріо – Alma Чорногорія: Мія Вуйовіч – Muzika nas spaja Сан-Марино: Віоламарі – Ruota panoramica Франція: Алек – Comment tu vas? Польща: Віктор Сас – Gravity Вірменія: Наре – BOO! Мальта: Беппе Каруана – Blue Bird Італія: Матео Труллу – Che Cos’è l’Amore? Україна: Еріка Колесніченко – NOT A LULLABY Північна Македонія: Ана Стояноська – Idnata jas Ірландія: Калеб Кірван та Наомі Гріббен – Níos láidre Албанія: Еслін Курті – Kërce me mua Грузія: Давіт Ломідзе – Sun on the Rooftops Іспанія: Лукас Паулано – Cuore bello (te quiero, te quiero)

Раніше OBOZ.UA розповів, що журналіст-єврофан розкрив гірку правду про Євробачення і як іноземці сприймають Україну на конкурсі.