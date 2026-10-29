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Даша Астафʼєва зізналася, за що їй дорікнула бабуся-вчителька з прифронтового міста після Радіодиктанту: це ложка дьогтю в бочці меду

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read1 хв
738
Даша Астафʼєва зізналася, за що їй дорікнула бабуся-вчителька з прифронтового міста після Радіодиктанту: це ложка дьогтю в бочці меду
Даша Астаф'єва розповіла про дзвінок від бабусі після Радіодиктанту. Джерело: instagram.com/da_astafieva

Українська виконавиця та волонтерка Даша Астаф'єва розкрила, що отримала лише один негативний відгук від своїх родичі після прочитання цьогорічного Радіодиктанту національної єдності. Коли завершився ефір, зі знаменитістю зв'язалася її бабуся-вчителька з прифронтового міста та розкритикувала через красномовне звернення до хейтерів фразою "Встав і вийшов".

Однак, як зізналася Астаф'єва, для неї такий коментар був цілком очікуваним. Про це вона розповіла в інтерв'ю для "ТСН Гламур".

"Жодного негативного коментаря я не побачила. Але зателефонувала моя бабуся, вчителька з прифронтового міста. В неї був один негативний коментар. Вона мене завжди журить. І сьогодні трошки теж пожурила. Вона єдина, але так має бути. Я до цього була готова. Сказала, що про "Встав і вийшов" – це ложка дьогтю в бочці меду", – поділилася зірка.

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Даша Астафʼєва зізналася, за що їй дорікнула бабуся-вчителька з прифронтового міста після Радіодиктанту: це ложка дьогтю в бочці меду

Астаф'єва розповіла про критику від бабусі після прочитання Радіодиктанту. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва стикнулася із хвилею негативних коментарів у мережі після того як було оголошено, що вона читатиме Раіодиктант. Деякі українці вважали її участь до акції недоречною, згадуючи минулу кар'єру, зокрема, зйомки для журналу Playboy. Знаменитість не стала терпіти подібні закиди в свій бік та з ноткою сарказму відповіла всім невдоволеним у своїх соцмережах.

Даша Астафʼєва зізналася, за що їй дорікнула бабуся-вчителька з прифронтового міста після Радіодиктанту: це ложка дьогтю в бочці меду

Зірка влучно відповіла хейтерам. Джерело: Скриншот

Із гострим слівцем звернутися до критиків Даша Астаф'єва вирішила й під час ефіру Радіодиктанту національної єдності 2026. Після прочитання твору в артистки запитали про її враження, на що вона відповіла: "Я хочу сказати всім своїм хейтерам: встав і вийшов", кинувши ручку на стіл.

Вислів "Встав і вийшов" учні часто чули від вчителів, коли порушували встановлені правила, проте в цьому випадку фраза була відсилкою до спільного треку Астаф'євої та гурту "Курган & Agregat" – "Вчителька".

Раніше OBOZ.UA розповів, що Наталія Сумська, яку хейтили за читання Радіодиктанту в 2025 році, різко пройшлася по Даші Астаф'євій.

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