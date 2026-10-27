Даша Астафʼєва різко звернулася до хейтерів після Радіодиктанту. Відео

Українська співачка, волонтерка та популяризаторка читання Даша Астаф’єва іронічно відповіла своїм критикам після прочитання Радіодиктанту національної єдності 2026 року. У прямому ефірі артистка кинула ручку на стіл і промовила фразу, знайому багатьом ще зі шкільних років.

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Ідеться про вислів "Встав і вийшов", який учителі нерідко використовували, коли учні зривали уроки або заважали іншим. Однак цього разу Астаф’єва звернулася так до власних хейтерів, а її реакція також стала відсилкою до пісні "Вчителька" гурту "Курган & Agregat". Інцидент стався під час прямого ефіру Радіодиктанту національної єдності, який відбувся 27 жовтня до Дня української писемності та мови.

Коли в артистки запитали про враження після начитування тексту, вона з іронічним виразом обличчя кинула ручку на стіл і сказала: "Я хочу сказати всім своїм хейтерам: встав і вийшов".

Цікаво, що рядок "Встав і вийшов" звучить у пісні "Вчителька", яку Астаф’єва виконувала разом із "Курган & Agregat". Співачка підтримує дружні стосунки з учасниками гурту, а також неодноразово знімалася з ними в гумористичних відео.

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Зокрема, у березні 2026 року артистка повернулася до музики заради благодійного збору. Разом із "Курган & Agregat" вона записала україномовну версію хіта "Машина", який свого часу виконував гурт NikitA. Композиція, що вийшла у 2008 році, отримала нове звучання, а кліп став частиною кампанії зі збору коштів для українських військових.

Раніше Астаф’єва вже відповідала на критику через свою участь у Радіодиктанті. Частина користувачів обурилася тим, що читати текст доручили колишній моделі та співачці, згадуючи її зйомки для Playboy, попереднє спілкування російською мовою та сценічне минуле.

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Артистка відреагувала на закиди з іронією, зібравши типові претензії у своєму дописі. Вона також висміяла критику через своє ім’я та озвучування аудіокнижок, наголосивши на абсурдності деяких аргументів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що цьогорічний Радіодиктант національної єдності мав назву "Лист, який не закінчується". Його автором став письменник і ветеран Артур Дронь, а текст читали вчитель української мови Артур Пройдаков і Даша Астаф’єва.