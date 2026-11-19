Після майже року мовчання в соціальних мережах та ще більш тривалої творчої паузи молдовський співак Дан Балан грандіозно повернувся в інформаційний простір. Він порадував фанатів новою композицією Respir ("Дихаю") та кліпом на неї, в якому показав, як змінився за час "зникнення".

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Музичну роботу артист присвятив внутрішньому відродженню і здатності знаходити світло навіть у найтемніші часи. Трек неабияк припав до душі аудиторії, адже за кілька днів з моменту прем'єри на платформі YouTube зібрав понад 3 мільйони переглядів та 20 тисяч лайків.

Дан Балан постав перед аудиторією в доволі готичному стилі. Він вбрався у total-black аутфіт, де скомбінував штани, сорочку та пальто. Артист трохи відростив своє кучеряве волосся, яке прибрав із обличчя за допомогою темної пов'язки. Однак, хоча Дан Балан і злегка оновив свій імідж, користувачі мережі підмітили: вік майже не відображається на його зовнішності.

"Я бачу, що Дан Балан, здається, не знає, що таке старість. Красень, як завжди, виконання на найвищому рівні".

"Цьому чоловікові у лютому виповнюється 48! Надзвичайно".

"Нарешті повернення улюбленого виконавця: кілька років мовчання і тріумфальна поява. Дуже рада за Дана!".

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Нагадаємо, що Дан Балан нагадує про себе в українському інфопросторі не лише завдяки творчості, а й підтримці нашого народу під час великої війни. 27 лютого 2022 року виконавець поширив у своїх соцмережах допис із синьо-жовтим прапором, де процитував рядки з поезії Тараса Шевченка: "Схаменіться! Будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люде. Настане суд, заговорять Дніпро і гори!". Окремо він додав: "Боже, врятуй Україну! Всім серцем із вами".

Головні історії дня

Не уникав Дан Балан і візитів на територію нашої Батьківщини під час повномасштабної війни. У 2024 році виконавець влаштував концерт в Одесі та навіть заговорив українською мовою прямо на сцені. Навесні 2025-го співак приїхав до Києва й поділився кадрами з прогулянки біля Михайлівського Золотоверхого монастиря.

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Однак не обійшлося і без скандалів за участі знаменитості. Як заявили блогер Сергій Халус і журналістка Наталя Тур, люди, які запрошували Дана Балана виступити на закритих вечірках в Україні, скаржилися на його неадекватний стан. Артист нібито приїжджає на заходи "набуханий" та "обкурений" і погано співає.

Раніше OBOZ.UA розповів, що мама Дана Балана несподівано заспівала українські народні пісні за кулісами його концерту. У її виконанні прозвучали роботи "Горіла сосна" й "Ти ж мене підманула".