Син репера-втікача Потапа та продюсерки Ірини Горової – 18-річний Андрій – привідкрив завісу свого життя за межами України. Наразі юнак навчається в одній із престижних шкіл-пансіонів Великої Британії, де вже встиг обзавестися компанією та вибудував досить насичений графік.

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Судячи з нового допису Андрія Потапенка в Instagram, він поєднує освітній процес із відпочинком в колі друзів. Хлопець поділився світлинами, зробленими в британській школі, а також пам'ятними моментами зі святкування Геловіну.

Не обійшлося у його дописі й без сімейного контенту. Ірина Горова навідала сина за кордоном, і під час спільної прогулянки вони зробили селфі на тлі мегаполісу.

Зауважимо, що Андрій Потапенко здобуває освіту в приватній міжнародній школі-пансіоні ACS International School Cobham, що розташована неподалік Лондона. На її території розміщено великий кампус, де можуть жити старшокласники, спортивні об'єкти й простори для мистецтва. Навчальний заклад орієнтовано на підготовку учнів до вступу в престижні університети.

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Як розповідала Ірина Горова, важливу роль у тому, що її син отримав шанс навчатися у Великій Британії, зіграли його спортивні успіхи. Юнак досягнув певних вершин у баскетболі, тож отримав стипендію та можливість грати за команду школи.

Проте, схоже, ця виплата перекриває лише частину вартості навчання в ACS International School Cobham. Минулого року Потап заявляв, що йому доведеться сплачувати досить кругленьку суму за школу сина.

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"В Англії вчитиметься. Я знаю, скільки це коштує. Мені платити за це. Це дорого, але це можливість вибрати для себе щось всередині англійської системи. Він ще два роки навчатиметься перед університетом в Англії", – говорив виконавець.

До речі, за словами Потапа, саме цей заклад освіти для Андрія обрала Ірина Горова. На будь-які запитання про можливість змінити школу продюсерка давала чітку відповідь: "Ні, ця найкрутіша".

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