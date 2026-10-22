''Чому ви не виїжджаєте?'' Піаніст Євген Хмара пригадав найбільш недолуге питання іноземців про війну і розповів, як ставить їх на місце

Український піаніст-віртуоз Євген Хмара, який виступав свого часу у Білому домі й Букінгемському палаці, розповів, що регулярно чує від іноземців запитання, чому він та інші українці залишаються вдома під час повномасштабної війни, а не виїжджають за кордон. Музикант кожен раз пояснює, що Україна – це дім цілого народу, який люди не повинні залишати через російську агресію.

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Аби донести свою позицію до іноземців, він пропонує їм уявити аналогічну ситуацію у власних країнах. Про це Хмара розповів в інтерв'ю "Насправді Max".

За словами піаніста, подібні запитання він чує доволі часто, причому, як йому здається, особливо від європейців, які не до кінця розуміють, чому українці не поспішають тікати від обстрілів.

"Дуже багато запитань: "Чому ви в Україні? Чому ви не виїжджаєте?" Я постійно кажу, що коли ти вдома, ніхто не має права тебе виганяти з твого дому. Тому це питання: "Чому ви в Україні?" Ну тому що це наш дім", – пояснив музикант.

Хмара зазначив, що іноземці нерідко аргументують свої запитання тим, що українці мають можливість виїхати в безпечніше місце. У відповідь піаніст пропонує їм помінятися місцями й уявити, що подібна війна почалася на їхній території.

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Зокрема, він запитує співрозмовників, куди б вони вирушили, якби їхня країна опинилася в аналогічних обставинах.

"Умовні іспанці в Португалію виїхали би. Кажу: "А за Португалією куди далі виїхали?" Тобто рано чи пізно, якщо уявити, що ця червона чума (Росія. – Ред.) почала розповсюджуватися, то куди виїжджати? Немає куди виїжджати, тобто потрібно стояти за свій дім", – наголосив піаніст.

Зазвичай Хмара намагається пояснити, що втеча до сусідньої держави не обов'язково розв'язує проблему, якщо загроза продовжує поширюватися.

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