Чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак – іспанський тренер з йоги Ісаак Віджраку – несподівано вибухнув гнівом через російського диктатора Володимира Путіна. "Нащадок африканських шаманів" був незадоволений тим, що очільник Кремля не привітав артистку з 48-річчям.

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Як зазначають росмедіа, іспанець влаштував скандал команді Лорак, адже був переконаний, що вони просто не доклали достатньо сил, аби "поінформувати" диктатора про день народження запроданки. На думку Віджраку, якби представники Лорак гарно виконували свою роботу, вона отримала би привітання від Путіна, оскільки має в своєму оточенні людей, близьких до керівника РФ.

"Він чіплявся до всіх, обурювався, що команда "не змогла поінформувати президента" про день народження Кароліни. Мовляв, це ж можна було просто зробити, адже друзі Кароліни мають тісні зв'язки з Путіним. Ми намагалися переконати його, що президент вітає лише найвидатніших артистів, але отримали такий потік негативу та криків, що, мовляв, якщо ми не бачимо, що працюємо з найвидатнішою артисткою, то навіщо ми взагалі потрібні", – сказав один із членів команди Лорак.

Такою поведінкою Ісаак Віджраку не просто знищив свою репутацію в очах представників зрадниці України, а й виставив себе повним дурнем. Член команди Ані Лорак прямо заявив: співачка "вийшла заміж за бовдура".

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Можливо, іспанець вважав, що "замовити слівце" за зрадницю перед Путіним зможе Філіп Кіркоров. Він часто співає оди похвали диктатору та навіть видавав, що неофіційно входить у його "президентський пул". Однак, після участі в ганебній "голій вечірці" його репутація у країні-агресорі різко впала, тож навіть пересічні росіяни нерідко піднімають його на сміх.

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Нагадаємо, що тоді як Ані Лорак вирішила повністю замовчувати геноцид рідного народу, її чоловік не уникає можливості підігріти прокремлівські наративи. Нещодавно він випустив двохвилинний ролик, де цинічно виправдав війну в Україні та навіть примудрився перекласти відповідальність за смерті наших громадян з Росії на США і НАТО.

"Як Америка змусила Росію вторгнутися в Україну. Коли в 1991 році розпався Радянський Союз, було дано обіцянку – НАТО не просунеться на схід навіть на один дюйм. Але сталося навпаки", – видав тренер з йоги.

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Віджраку звинуватив Сполучені Штати і в тому, що в 2022 році Україна та РФ не підписали мирну угоду. Чоловік Лорак заявив, що Київ начебто був готовий домовитися з Москвою про нейтралітет, але відмовитися "наказали Сполучені Штати". Він досить зручно викинув з цієї частини історії той факт, що переговорний процес втратив актуальність, зокрема, після викриття воєнних злочинів російських військ у Бучі та інших українських містах, а також через відсутність реальних гарантій безпеки з боку країни-агресора.

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Раніше OBOZ.UA розповів, як життя покарало зрадницю Ані Лорак і які зв'язки вона зберегла з Україною.

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