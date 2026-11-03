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Чемпіонка світу Дар’я Харитонова отримала титул Miss International Ukraine і представить Україну у Токіо

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
1,9 т.
Чемпіонка світу Дар’я Харитонова отримала титул Miss International Ukraine і представить Україну у Токіо
Чемпіонка світу Дар’я Харитонова отримала титул Miss International Ukraine і представить Україну у Токіо

Фіналістка конкурсу "Міс Україна 2025" Дар’я Харитонова отримала титул "Miss International Ukraine" та представлятиме Україну на міжнародному конкурсі "Miss International", фінал якого відбудеться 25 листопада в Токіо, Японія. Про це повідомляє пресслужба Національного комітету "Міс Україна".

Чемпіонка світу Дар’я Харитонова отримала титул Miss International Ukraine і представить Україну у Токіо

Чемпіонка світу Дар’я Харитонова отримала титул Miss International Ukraine і представить Україну у Токіо

Дар’я успішно реалізує себе у спорті, тренерській діяльності та моделінгу. Вона є чемпіонкою світу серед юніорів і чемпіонкою Європи серед дорослих зі спортивних-бальних танців. Також Дар’я розвиває власний бренд одягу Dary Design Studio.

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Чемпіонка світу Дар’я Харитонова отримала титул Miss International Ukraine і представить Україну у Токіо

Чемпіонка світу Дар’я Харитонова отримала титул Miss International Ukraine і представить Україну у Токіо

Важливою частиною життя Дар’ї є благодійна діяльність. Вона долучилася до таких ініціатив, як благодійний ефір "Танці з зірками" спільно із Superhumans Center, проєкт Ukrainian Women Unity та Бал хоробрих сердець на підтримку центру протезування U+.

Чемпіонка світу Дар’я Харитонова отримала титул Miss International Ukraine і представить Україну у Токіо

Чемпіонка світу Дар’я Харитонова отримала титул Miss International Ukraine і представить Україну у Токіо

Тепер Дар’я готуватиметься до нового виклику – представлення України на міжнародному конкурсі "Miss International". Подія відбудеться з 11 по 27 листопада в Токіо. Підтримаємо нашу представницю та побажаємо їй яскравого виступу й перемоги.

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