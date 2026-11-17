Переможець української "Фабрики зірок 3" Стас Шурінс після переїзду до Німеччини був змушений відкласти музичну кар'єру заради роботи, яка дозволяла забезпечити родину та оплачувати медичне страхування. Співак влаштувався листоношею, а згодом працював на складі, де збирав і пакував товари. Тепер він знову пов'язаний із музикою, однак не лише як виконавець.

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Про труднощі після переїзду, участь у німецькому вокальному шоу та теперішню діяльність Шурінс розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну. За словами артиста, повернутися до музичної індустрії йому допомогли саме знайомства, які він отримав завдяки проєкту "Голос Німеччини".

До переїзду співак устиг випустити альбом і зняти близько шести кліпів, однак вкладені в творчість гроші не принесли очікуваного результату. До того ж він зіткнувся з неприйняттям у музичному середовищі. Одним із найнеприємніших епізодів стала ситуація на українському радіо, де його пісню перервали просто під час ефіру, аби розкритикувати вокал та англійський акцент виконавця.

"Почали в дуже цікавому ключі розповідати про те, який у мене огидний англійський акцент, що мені треба було повчитися співати, що це за лайно і що він собі надумав. І я, звісно, був шокований", – пригадав Шурінс.

Ситуацію ускладнили онкологія у дружини та переїзд до Німеччини, на що пішли всі заощадження. Тому співакові потрібно було знайти офіційну роботу, адже медичне страхування є обов'язковим, а працевлаштування дозволяло отримати його через роботодавця.

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"Я влаштувався працювати листоношею. І, чесно кажучи, на той момент мені вже було байдуже, хто що про мене скаже і що подумає. Коли на кону здоров'я твоїх близьких і рідних... я працював на різних роботах", – пояснив артист.

Зокрема, він влаштувався на склад, де збирав товари, а потім відвозив їх на конвеєр для пакування та відправлення. Водночас Шурінс намагався якомога швидше повернутися до музики й знайти можливість заробляти завдяки своїм професійним навичкам.

Чому Стас Шурінс пішов на "Голос Німеччини"

У 2016 році співак вирішив випробувати себе в шостому сезоні німецького шоу The Voice of Germany. На сліпих прослуховуваннях він виконав пісню "7 Years" данського гурту Lukas Graham, розвернув до себе всіх суддів і зрештою обрав наставником Саму Габера – фронтмена фінського гурту Sunrise Avenue. Пізніше Шурінс переміг у вокальних батлах, де його суперником був Вінченцо Іузоліно.

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Артист не приховує, що участь у проєкті була для нього передусім можливістю знову заявити про себе та повернутися на екрани. Водночас він розумів, наскільки ризикованим може бути такий крок: після років роботи над власною самооцінкою знову опинитися перед суддями, які оцінюють твій талант, було непросто.

"Я точно не робив цього, тому що "обожнюю ходити на телевізійні шоу, де мені виставлятимуть оцінки й ставитимуть діагнози". Це щоразу ризик. Ти можеш вийти на сцену, а тобі скажуть: "Та що це взагалі таке?" І зрештою все, що ти роками будував, летить шкереберть", – поділився співак.

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Попри успішні виступи, перемогти в "Голосі Німеччини" йому не вдалося. Однак Шурінс не вважає участь марною, адже саме завдяки проєкту познайомився з людьми, з якими співпрацює досі. Ба більше, за його словами, навіть переможець того сезону не отримав очікуваного продовження музичної кар'єри.

"Я не переміг, але водночас із переможцем теж нічого не сталося. Коли я почав працювати з різними іншими артистами та продюсерськими центрами, переможець "Голосу" пішов працювати на завод", – розповів Шурінс.

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Чим Стас Шурінс заробляє на життя зараз

Нині артист продовжує працювати в музичній індустрії, але його діяльність не обмежується власними піснями. Він займається написанням композицій для себе та інших виконавців, а також вокальним продюсуванням.

Ця робота передбачає допомогу артистам під час запису пісень: Шурінс підказує, яку вокальну техніку краще використовувати, як виконувати складні ноти та як домогтися потрібного звучання. Для цього він облаштував окрему студію звукозапису, де працює над музичними проєктами.

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"Я пишу пісні. Я займаюся вокальним продюсуванням. Коли людина записує вокал у студії, ти фактично пояснюєш їй, як співати: яку техніку використовувати, як краще взяти ті чи інші ноти, якщо вони дуже важкі або складні. Це дуже цікавий процес. Але іноді дуже хочеться собі "винести" мізки", – пояснив виконавець.

За словами Шурінса, участь у німецькому шоу не принесла йому перемоги, проте відкрила двері до професійних контактів, які стали основою його нинішньої роботи.

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