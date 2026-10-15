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Буде ой, як гаряче! Стало відомо, хто стане новою героїнею шоу "Холостячка". Відео

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
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Буде ой, як гаряче! Стало відомо, хто стане новою героїнею шоу "Холостячка". Відео
Антоніна Хижняк буде героїнею шоу «Холостячка». Джерело: СТБ

Український мовник СТБ анонсував новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Причому "цього разу кохання буде з характером", бо новою героїнею проєкту стане акторка Антоніна Хижняк.

Про це повідомив сам мовник. "Буде ой, як гаряче", попередили творці шоу.

Вона знає, чого хоче

"Гостра на слівце, щедра на сміх і ніжна з тими, кого справді любить. Вона точно знає, чого хоче, і не готова погоджуватися на менше у найважливішому – коханні", – так охарактеризували акторку творці реаліті-шоу.

Буде ой, як гаряче! Стало відомо, хто стане новою героїнею шоу ''Холостячка''. Відео

Тоня Хижняк. Джерело: Facebook акторки

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Вони попередили, що хоча Тоня акторка, "цього разу її чекає знайомство не за сценарієм", тож все буде "без завчених реплік і наперед визначених почуттів".

Причому в житті акторки вже є велика любов, це її син. А тепер "Тоня готова відкрити серце чоловікові – без підлаштувань, "правильних" слів і гри".

Буде ой, як гаряче! Стало відомо, хто стане новою героїнею шоу ''Холостячка''. Відео

Тоня Хижняк з дитиною. Джерело: Facebook акторки

Окремо оголошено кастинг чоловіків, які хотіли б узяти участь у шоу. Серед якостей потенційного учасника зазначені "почуття гумору", "цінування щирості" та "готовність до стосунків, у яких важливо чути одне одного".

Хто така Хижняк

Буде ой, як гаряче! Стало відомо, хто стане новою героїнею шоу ''Холостячка''. Відео

Тоня Хижняк. Джерело: Facebook акторки

Заслужена артистка України, Тоня Хижняк народилася у липні 1990 року у місті Українка Київської області. Але до 2000 року мешкала у сусідньому Василькові, де навчалася в дитячій школі мистецтв і займалася в цирковій студії.

У 2012 році Тоня закінчила Київський нацуніверситет театру і кіно ім. Карпенка-Карого, після якого одразу почала працювати – спочатку у театрі ляльок, а згодом і на сцені, і в кадрі.

Буде ой, як гаряче! Стало відомо, хто стане новою героїнею шоу ''Холостячка''. Відео

Тоня Хижняк та її син. Джерело: Facebook акторки

Тоня – розлучена, і до грудня 2023 була Якушевою, але повернула собі дошлюбне прізвище.

Однією з найвідоміших її ролей є Мотря із серіалу "Спіймати Кайдаша". Також Антоніну не можна не помітити у серіалах "Слід", "Перші дні", "Я – Надія", "Зв’язок", та у стрічках "Збори ОСББ", "Коли ти вийдеш заміж?" тощо.

Буде ой, як гаряче! Стало відомо, хто стане новою героїнею шоу ''Холостячка''. Відео

Тоня Хижняк. Джерело: Facebook акторки

І це – не враховуючи її роботи з озвучки, бо голосом акторки українською говорять сотні героїнь світового кіно, у тому числі в "Зоряних війнах".

Як повідомляв OBOZ.UA, переможниця 12-го сезону реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого був Алекс Топольський, – блогерка і модель Катерина Лозовицька пов'язала себе узами шлюбу зі співаком азербайджанського походження Гідаятом Сеїдовим. Пара зіграла весілля через місяць після заручин...

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