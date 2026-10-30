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Брошка за 52 000 та "купецький кафтан кольору запиленого лимона": навколо образу Даші Астафʼєвої на Радіодиктанті розгорілася драма

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
219
Брошка за 52 000 та "купецький кафтан кольору запиленого лимона": навколо образу Даші Астафʼєвої на Радіодиктанті розгорілася драма
Навколо образу Даші Астафʼєвої на Радіодиктанті розгорілася драма. Джерело: Скриншоти з відео

Образ Даші Астаф'євої на Радіодиктанті національної єдності 2026 викликав неоднозначну реакцію в соцмережах. Співачка та модель з'явилася в кадрі в яскраво-жовтому оксамитовому жакеті українського бренду PASKAL за 44 тисячі гривень, доповнивши його золотою брошкою Guzema з діамантом за 52 200 грн.

Поки одні захоплювалися вбранням артистки, інші критикували його колір і форму. Користувачі Threads знайшли речі, у яких Астаф'єва читала всеукраїнський диктант, і почали обговорювати її стилізацію. Окрему увагу привернула брошка "Квітка", яку періодично носить і перша леді України Олена Зеленська.

Брошка за 52 000 та ''купецький кафтан кольору запиленого лимона'': навколо образу Даші Астафʼєвої на Радіодиктанті розгорілася драма

Образ Астаф'євої. Джерело: скриншот

Жакет Jasmine від PASKAL виконаний із оксамиту насиченого жовтого відтінку. Як зазначає на своєму сайті бренд, його вирізняють скульптурний силует, комір-стійка, м'яко підкреслені плечі та фігурний овальний низ, що нагадує пелюстки квітки.

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Брошка за 52 000 та ''купецький кафтан кольору запиленого лимона'': навколо образу Даші Астафʼєвої на Радіодиктанті розгорілася драма

Жакет Jasmine від PASKAL. Джерело: скриншот

Прикраса від Guzema також має квіткову форму. На сайті виробництва зазначено, що брошку виготовили з жовтого золота 585 проби та доповнили діамантом вагою 0,013 карата. За інформацією бренду, її дизайн натхненний творчістю українського митця Георгія Нарбута.

Брошка за 52 000 та ''купецький кафтан кольору запиленого лимона'': навколо образу Даші Астафʼєвої на Радіодиктанті розгорілася драма

Прикраса від Guzema. Джерело: скриншот

Чому образ Астаф'євої розкритикували

У Threads думки користувачів розділилися. Частина коментаторів захопилася жакетом і вважає, що артистка має чудовий вигляд. Інші звернули увагу на невдалий, на їхню думку, відтінок і поєднання одягу з зачіскою та окулярами.

"Як можна було так споганити таку розкішну пані? Колір не її. Образ теж. І їй дуже і дуже личать окуляри, але ж не такі і не з такою зачіскою, якщо такі", – написала одна з користувачок.

Брошка за 52 000 та ''купецький кафтан кольору запиленого лимона'': навколо образу Даші Астафʼєвої на Радіодиктанті розгорілася драма

У Threads думки користувачів розділилися. Джерело: скриншот

Водночас інші коментатори підтримали стилізацію та українські бренди, представлені на заході. Дехто навіть порівняв жакет із виробами Alexander McQueen, а інша користувачка запропонувала наступного року знову запросити Астаф'єву читати диктант.

Брошка за 52 000 та ''купецький кафтан кольору запиленого лимона'': навколо образу Даші Астафʼєвої на Радіодиктанті розгорілася драма

У Threads думки користувачів розділилися. Джерело: скриншот

"Вона не тільки була гарно вдягнена, але ще й прочитала суперово!" – зауважила одна з учасниць обговорення.

Інша коментаторка, зокрема, побачила в образі схожість із Рітою Скітер – персонажкою серії фільмів про Гаррі Поттера.

Брошка за 52 000 та ''купецький кафтан кольору запиленого лимона'': навколо образу Даші Астафʼєвої на Радіодиктанті розгорілася драма

У Threads думки користувачів розділилися. Джерело: скриншот

Окремий допис із критикою вбрання з'явився у Facebook на анонімній сторінці. Його авторка зазначила, що загалом підтримувала участь Астаф'євої в Радіодиктанті, оскільки вбачала в цьому більше користі для суспільства, ніж шкоди. Однак сам образ викликав у неї чимало запитань.

"Що це за плюшевий купецький кафтан кольору притрушеного пилюкою лимону? Невже так важко було вдягти вишиванку?" – написала вона.

Авторка допису також припустила, що участь артистки могла бути частиною рекламної співпраці з українським брендом (хоча в ефірі не згадувалося жодного бренду). На її думку, для події, присвяченої українській мові та національній єдності, доречнішою була б вишиванка.

Брошка за 52 000 та ''купецький кафтан кольору запиленого лимона'': навколо образу Даші Астафʼєвої на Радіодиктанті розгорілася драма

Окремий допис із критикою вбрання з'явився у Facebook. Джерело: скриншот

"Навіщо нам на Радіодиктанті оці всі ви*бони від фешн-індустрії? Чому бренд PASKAL не пошив Астаф'євій вишиванку, а вирішив, що страшний тулуп з бабиного горища кольору лимону дуже доречний на національному Радіодиктанті?" – обурилася авторка.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Даша Астафʼєва зізналася, за що їй дорікнула бабуся-вчителька з прифронтового міста після Радіодиктанту.

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