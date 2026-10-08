Брітні Спірс показала рідкісне фото з синами-моделями, яким вона начебто бажала смерті: чому діти багато років тому зреклися матері

Американська співачка Брітні Спірс поділилася рідкісною світлиною з обома своїми синами, Шоном Престоном і Джейденом Джеймсом, які цьогоріч розпочали модельну кар'єру. Тривалий час стосунки між артисткою та дітьми були досить складними, однак тепер, схоже, вони знайшли спільну мову й разом відвідали тематичний парк розваг Dollywood.

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Аби назавжди закарбувати сімейний момент, Брітні Спірс попозувала на камеру з синами, обіймаючи їх за плечі. Відповідний кадр з'явився на сторінці зірки в Instagram.

Для виходу в світ вони обрали повсякденні образи. Брітні Спір скомбінувала сіру мініспідницю та сорочку в клітинку. Аутфіт співачка доповнила маскою і сонцезахисними окулярами. Зі свого боку Шон Престон та Джейден Джеймсон обрали джинси, білі футболки та кросівки.

Окрім фото, Брітні Спірс також показала, як разом із синами каталася на атракціонах. Коли артистці було трохи лячно на різких підйомах чи спусках, вона притискалася до плеча одного з хлопців.

Однак такими хорошими стосунками із синами Брітні Спірс могла похизуватися далеко не завжди. У 2022 році Шон Престон і Джейден Джеймсон вирішили обмежити спілкування із матір'ю. Як пояснював колишній чоловік артистки Кевін Федерлайн, хлопці засуджували її рішення публікувати оголені світлини, тож тривалий час уникали особистих зустрічей та навіть не прийшли на весілля співачки з Семом Асгарі.

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Незадовго після цього Брітні Спірс поширила емоційний допис в Instagram, який досить швидко видалила, та розкритикувала синів: "Я знаю, що з підлітками важко впоратися, але, давайте так: є грубість, а є ненависть. Вони приїжджали до мене, йшли прямо до своєї кімнати і замикали двері! Я думала: "Навіщо приїжджати, якщо вони навіть не спілкуються зі мною?". Але я ніколи цього не казала, бо мушу бути доброю!". У відповідь на це Кевін Федерлайн опублікував кілька відео, на яких співачка нібито голосно сварилася із синами.

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Стосунки Брітні Спірс із дітьми знову опинилися в центрі уваги в 2025 році. У своїх мемуарах Кевін Федерлайн висунув низку гучних звинувачень у бік артистки, зокрема в тому, що вона нібито бажала смерті синам. Як стверджував чоловік, знаменитість годувала Шона Престона та Джейдена Джеймсона молюсками, незважаючи на їхню сильну алергію. Окрім того, за його словами, Джейден навіть потрапив у лікарню, коли був разом із співачкою, адже нібито проковтнув якісь пігулки.

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Іншим прикладом хвилюючої поведінки Брітні Спірс її екс-чоловік назвав те, що одного разу Шон Престон і Джейден Джеймсон повернулися додому після зустрічі з нею із висвітленим волоссям. Процедура знебарвлення нібито спричинила серйозні опіки на шкірі хлопців, тож Кевіну Федерлайну довелося поголити їм голови.

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