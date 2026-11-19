Український співак EL Кравчук, який мешкає в Києві разом із 86-річною мамою, розповів, що подбав про автономне живлення оселі, однак найчастіше вони з матір'ю користуються зовсім не дорогим обладнанням. Пересидіти блекаути їм допомагають звичайні акумуляторні лампочки.

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Про це виконавець повідомив в інтерв'ю BLIK. За словами Кравчука, невелика лампочка, яка заряджається від електромережі та продовжує працювати без світла, виявилася набагато практичнішою за інші придбані ним речі.

"Є все, я все це зробив. Але, знаєте, інколи ти купуєш просту маленьку лампочку, яка накопичує енергію, а потім, коли немає енергії, світиться. Боже, це якесь диво! І ми використовуємо більше за всі мої пристрої саме цю лампочку", – поділився співак.

Наразі в оселі артиста є вже три такі лампочки. Утім, цього йому виявилося замало: EL Кравчук зізнався, що збирається придбати ще кілька.

"Зараз у нас три. Я хочу ще", – додав виконавець.

Нагадаємо, раніше про підготовку до блекаутів розповідав Віталій Козловський. Удома співак має зарядну станцію, свічки та лампочки, однак зізнався, що не вважає себе повністю готовим до холодного сезону.

"Та ніхто зараз до зими нормально не готовий. Живемо в режимі очікування і будемо дивитися, як усе буде проходити. Наскільки буде хр*ново, або не хр*ново. Я налаштовуюся на щось більш позитивне, але будемо бачити", – зазначив артист.

Раніше OBOZ.UA писав, що Павло Зібров, який живе під Києвом, розповів про свій план на зиму та дав пораду українцям.