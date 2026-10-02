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Боїться повторити долю батька: Лоліта видала справжню причину, чому служить Кремлю, і прикрилася сімейною драмою

Катерина Галущенко
Катерина Галущенко
Time to read4 хв
icon 3,2 т.
Боїться повторити долю батька: Лоліта видала справжню причину, чому служить Кремлю, і прикрилася сімейною драмою
Лоліта видала справжню причину, чому служить Кремлю

Російська співачка родом із Мукачева Лоліта Мілявська заявила, що не хоче залишати Росію, бо боїться повторити долю свого батька Марка Горелика, який свого часу опинився в еміграції. Зрадниця України стверджує, що він не зміг пристосуватися до життя за кордоном, сильно сумував за батьківщиною та зрештою помер у бідності.

Про це Мілявська розповіла в інтерв’ю росіянці Юлії Меньшовій. Співачка згадала історію батька, щоб пояснити власне ставлення до можливого від’їзду з Росії, де вона продовжує жити та працювати попри повномасштабну війну проти її Батьківщини.

Боїться повторити долю батька: Лоліта видала справжню причину, чому служить Кремлю, і прикрилася сімейною драмою

Лоліта нібито не за власним бажанням служить Кремлю

Джерело: скриншот

"Для мене це новий досвід, але до цього у мене був досвід батька, з яким сталося все те саме і якого змусили виїхати з країни. І він не зміг вижити в еміграції від неймовірної туги за батьківщиною", – сказала артистка.

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За словами Лоліти, батька змусили залишити країну. Мілявська додала, що лише через роки зрозуміла: вона багато в чому успадкувала ставлення батька до батьківщини. Саме тому, за її словами, життя в еміграції для неї було б "хрестом" на всьому, що їй важливе.

"Я тільки потім зрозуміла, що я його спадкоємиця. Я людина, яка не зможе в еміграції. Для мене це інше життя. Це точно "хрест" на тому, що я люблю, що мене живить, оновлює", – заявила співачка.

Горелик був художником-постановником і працював у радянському кіно. Мілявська стверджує, що він не був дисидентом, однак після сатиричного монологу про брудний ялтинський пляж його нібито почала сприймати влада СРСР як інакомислячого. Вона розповіла, що виступ тричі забороняли, після чого батько опинився за кордоном.

Боїться повторити долю батька: Лоліта видала справжню причину, чому служить Кремлю, і прикрилася сімейною драмою

Лоліта виступає на федеральних каналах

Джерело: Скриншот

"Він був емігрантом не з власної волі. Його справді вислали, і до нього був прикріплений штамп "інакомислення". А це був просто абсолютно побутовий монолог, смішний за тими часами, про брудний ялтинський пляж", – згадала Лоліта.

За її словами, після переїзду батько не зміг адаптуватися до нового життя. Він не вивчив мову, залишився без роботи та зрештою помер у злиднях. Саме цей досвід, як стверджує Мілявська, став для неї прикладом того, чого вона не хоче пережити.

Водночас Мілявська не уточнила, з якої саме країни свого часу був змушений виїхати її батько. Відомо, що Марк Горелик народився в Харкові, працював у радянському кінематографі та помер у Москві 2013 року.

Тепер Лоліта використовує цю сімейну історію, пояснюючи, чому не хоче опинитися в еміграції. Вона заявила, що не збирається "скорочувати собі життя" через обставини, на які нібито не здатна вплинути.

Боїться повторити долю батька: Лоліта видала справжню причину, чому служить Кремлю, і прикрилася сімейною драмою

Мілявська має проблеми з концертами в РФ

Джерело: facebook.com/LolitaMilyavskaya

"Є речі, від мене не залежать, вплинути на які я не можу. І з якої причини я маю скорочувати собі життя? А ні з якої. Не хочу. Тому поки мене відпустили – на свободі гуляю. Я не претендую ні на чию територію. І мою не чіпайте. Ось і все", – сказала вона.

При цьому Мілявська не відмовилася від Росії навіть після початку повномасштабної війни проти України. Навпаки, вона продовжує працювати в країні-агресорці, тоді як Україна ще у січні 2023 року запровадила проти неї персональні санкції за підтримку російської агресії.

Раніше OBOZ.UA писав, що зрадниця Лоліта зробила заяву про свою смерть та чи хоче, щоб її поховали в Україні біля родичів. 

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