Колишня ведуча програм "Підйом" і "Погода" на Новому каналі Світлана Рижук померла після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Їй було 39 років. Телеведуча лікувалася від раку молочної залози з метастазами в печінку та кістки, про який дізналася у 2024 році.

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Про смерть Світлани повідомив її чоловік Віктор Жалнін, фронтмен гурту Motanka, у Facebook. Він присвятив дружині зворушливий допис, у якому згадав її силу, талант і останні роки життя.

"Світлана боролася до останнього подиху, вона пройшла через невимовний біль і в душі залишилася бійцем за правду і за справедливість! Вона назавжди залишиться в моєму серці прикладом краси, жіночої сили, українського слова і світлом, яким вона ділилася з тими, хто був з нею щирим", – написав чоловік.

Він додав, що був поруч із коханою щодня до останнього. За словами Жалніна, попри пережитий біль, Світлана залишалася спокійною та була вдячна за прожите життя і час, який вони провели разом.

Поховають телеведучу в Луцьку, звідки вона родом. Точну дату прощання рідні повідомлять згодом.

Що відомо про Світлану Рижук

Світлана Рижук народилася 10 червня 1986 року в Луцьку. Ще під час навчання у школі вона почала працювати на місцевому телебаченні, а також була менеджеркою рекламної газети "Твій вибір".

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Вищу освіту майбутня телеведуча здобула у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті міжнародної журналістики. У 2007 році вона приєдналася до команди Нового каналу, де працювала над програмами "Погода", "ТВ-Таблоїд" і ранковим шоу "Підйом". Її останній ефір на каналі відбувся в червні 2014 року.

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У 2024 році Рижук також відкрила власну школу риторики, де навчала охочих публічних виступів, і запустила YouTube-канал.

Про онкологічний діагноз телеведуча розповіла публічно у 2025 році. У червні того року в розмові зі Славою Дьоміним вона повідомила, що лікарі виявили в неї рак молочної залози з метастазами в печінку та кістки.

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Задля лікування Світлана їздила до Німеччини. Ведуча не приховувала складності свого стану та продовжувала боротися з хворобою.

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