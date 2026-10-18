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"Бог дав і мав право забрати": Ірина Федишин порушила мовчання після смерті доньки, яку назвали Веронікою

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 3,3 т.
"Бог дав і мав право забрати": Ірина Федишин порушила мовчання після смерті доньки, яку назвали Веронікою
Ірина Федишин порушила мовчання після смерті доньки, яку назвали Веронікою

Співачка Ірина Федишин, яка під час важких пологів втратила довгоочікувану доньку та сама ледь не померла, вперше відверто розповіла про пережиту трагедію. Артистка зізналася, що не змогла навіть побачити свою дитину після народження, а познайомилася з нею лише завдяки фотографії, яку зробив чоловік Віталій Човник. Подружжя назвало дівчинку Веронікою.

Великий допис із болючими зізнаннями Федишин опублікувала в Instagram. Вона розповіла, як намагається пережити втрату, подякувала всім, хто підтримував її родину, та звернулася до батьків, які також втратили дітей. Співачка наголосила, що попри нестерпний біль не шкодує про те, що ділилася щастям очікування доньки з підписниками.

''Бог дав і мав право забрати'': Ірина Федишин порушила мовчання після смерті доньки, яку назвали Веронікою

Співачка наголосила, що попри нестерпний біль не шкодує про те, що ділилася щастям очікування доньки. Джерело: instagram.com/irynafedyshyn

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"Попри все, що це наша дитинка, але вона дитина Божа. Бог дав і мав право її забрати. Ми назвали її Веронікою", – написала артистка.

Федишин зізналася, що їй важко зрозуміти, чому родина зіткнулася з таким випробуванням, однак вона намагається прийняти Божу волю. Співачка сподівається, що її маленька донечка тепер стане небесним ангелом для родини.

''Бог дав і мав право забрати'': Ірина Федишин порушила мовчання після смерті доньки, яку назвали Веронікою

Федишин зізналася, що їй важко зрозуміти, чому родина зіткнулася з таким випробуванням. Джерело: instagram.com/irynafedyshyn

Співачка розповіла, що через наркоз не змогла побачити доньку після пологів і притиснути її до грудей. Вперше роздивитися дитину вона змогла на фотографії, яку зробив її чоловік. За словами артистки, дівчинка була дуже схожою на батька: мала темне волосся, маленький носик і пухкі губи. Її зріст становив 48 см, а вага – 2,6 кг.

Окремо Федишин звернулася до чоловіка Віталія, якому довелося пережити втрату доньки та страх за життя дружини. Саме він був поруч у найстрашніші хвилини, а згодом йому довелося провести маленьку Вероніку в останню путь у тихому родинному колі.

''Бог дав і мав право забрати'': Ірина Федишин порушила мовчання після смерті доньки, яку назвали Веронікою

Федишин звернулася до чоловіка Віталія. Джерело: instagram.com/irynafedyshyn

"Мій Віталік... Скільки ж болю випало на твоє серце... Усе найстрашніше відбувалося на його очах. Втрата нашої довгоочікуваної донечки..., яку ти так чекав, а потім – ті страшні хвилини, коли моє власне життя опинилося під величезною загрозою", – написала співачка.

Вона додала, що чоловік крізь сльози дякує Богові за те, що вона залишилася живою. За словами Ірини, пережити таку втрату словами неможливо – цей біль доводиться проживати день за днем.

''Бог дав і мав право забрати'': Ірина Федишин порушила мовчання після смерті доньки, яку назвали Веронікою

Вероніка прожила під серцем матері вісім місяців. Джерело: instagram.com/irynafedyshyn

Вероніка прожила під серцем матері вісім місяців. Федишин наголосила, що за цей час донечка подарувала родині багато щастя, а тому вона не шкодує, що ділилася з підписниками фотографіями та відео вагітності.

''Бог дав і мав право забрати'': Ірина Федишин порушила мовчання після смерті доньки, яку назвали Веронікою

Федишин наголосила, що за цей час донечка подарувала родині багато щастя. Джерело: instagram.com/irynafedyshyn

"Я не шкодую жодного дня нашого щастя. Не шкодую жодної фотографії, жодного відео, жодної миті, якою ми поділилися з вами. Бо щастя не стає помилкою лише тому, що після нього прийшов біль", – наголосила співачка.

''Бог дав і мав право забрати'': Ірина Федишин порушила мовчання після смерті доньки, яку назвали Веронікою

Вероніка прожила під серцем матері вісім місяців. Джерело: instagram.com/irynafedyshyn

Артистка також розповіла, що до неї в лікарню приїжджав владика, який сказав їй теплі і важливі слова: "Ви мама Ангелика". Ця фраза стала для неї важливою підтримкою в період переживання втрати.

''Бог дав і мав право забрати'': Ірина Федишин порушила мовчання після смерті доньки, яку назвали Веронікою

Вероніка прожила під серцем матері вісім місяців. Джерело: instagram.com/irynafedyshyn

Нагадаємо, про втрату доньки та важкий стан Ірини Федишин її чоловік Віталій Човник повідомив 13 жовтня. Пізніше він розповів, що співачка пережила надзвичайно важкі пологи, складну операцію та значну крововтрату, через яку медики боролися за її життя.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Марічка Падалко дорікнула "українцям із середньовіччя" через бездушні "поради" Ірині Федишин, яка втратила дочку.

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