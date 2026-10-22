Близьке оточення Дженніфер Лопес забило на сполох через її новий ''роман'': що відомо про Бретта Ґолдштейна, який став ''одержимістю'' зірки

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Що відомо про бізнес ЗлочевськогоІмперія на надрах: як родина Злочевського заробляє мільярди та уникає відповідальностіШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріЗаслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли "повернути" на екрани та хто цьому завадивЗаслужений артист викрив зраду в українському кіно після 2022 року: як росіян хотіли "повернути" на екрани та хто цьому завадивМарко РубіоРубіо відповів, хто ухвалює рішення щодо роботи Starlink в УкраїніПонівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відеоПонівечено конструкції, була велика пожежа: наслідки атаки РФ по "Епіцентру" та JYSK на Оболоні в Києві. Фото та відеоЛистя аж сяятиме: як правильно доглядати заміокулькасЛистя аж сяятиме: як правильно доглядати заміокулькасУ Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: змінено роботу метро та частково перекрито один з мостівУ Києві через атаку РФ виник транспортний колапс: змінено роботу метро та частково перекрито один з мостівГендиректор Philip Morris в Україні Артем Конік та головний редактор NV Віталій СичПро високі зарплати, відбір людей та інвестиції в розвиток персоналу: чому Philip Morris визнали найкращим роботодавцемРФ ударила по Україні балістичними ракетами та сотнями БПЛА, сили ППО збили 181 ціль: є наслідки в областяхРФ ударила по Україні балістичними ракетами та сотнями БПЛА, сили ППО збили 181 ціль: є наслідки в областяхУ російському Серпухові атаковано підприємство, яке ремонтувало системи ППО. Фото і відеоУ російському Серпухові атаковано підприємство, яке ремонтувало системи ППО. Фото і відео

Близьке оточення Дженніфер Лопес забило на сполох через її новий "роман": що відомо про Бретта Ґолдштейна, який став "одержимістю" зірки

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
2,1 т.
Близьке оточення Дженніфер Лопес забило на сполох через її новий "роман": що відомо про Бретта Ґолдштейна, який став "одержимістю" зірки
Близьке оточення Дженніфер Лопес забило на сполох через її новий "роман"

Співачці й акторці Дженніфер Лопес приписують роман із британським актором Бреттом Ґолдштейном, який зіграв у її новій романтичній комедії "Офісний роман". Однак, за чутками, артистка вже уявляє спільне майбутнє з колегою, тоді як він нібито не поспішає переводити їхнє зближення на новий рівень.

Як пише Geo.tv із посиланням на інсайдерів, друзі Лопес занепокоєні тим, що вона надто швидко захопилася новим обранцем. Співачка нібито вже розглядає Ґолдштейна як чоловіка, з яким могла б побудувати тривалі стосунки. Водночас сама пара публічно не підтверджувала романтичного зв'язку.

Близьке оточення Дженніфер Лопес забило на сполох через її новий ''роман'': що відомо про Бретта Ґолдштейна, який став ''одержимістю'' зірки

Друзі Лопес занепокоєні тим, що вона надто швидко захопилася новим обранцем

"Дженніфер просто одержима. Вона переконана, що Бретт – це той самий. Вони ледь почали зустрічатися, а вона вже планує їхнє майбутнє. Її нічого не вчить!" – стверджує співрозмовник видання.

Читайте також
Анастасія КакунАнастасія Какун
50,4 т.
"Залежить від того, де і для кого працюєш": Нікітін розкрив, скільки коштує запросити "ікону" Євробачення Вєрку Сердючку на корпоратив
50,4 т.
"Залежить від того, де і для кого працюєш": Нікітін розкрив, скільки коштує запросити "ікону" Євробачення Вєрку Сердючку на корпоратив
Оксана ГейдорОксана Гейдор
8,3 т.
"Продав квартиру в Росії, а гроші переказав на ЗСУ". Андрій Халпахчі – про таємниці світових зірок, які приїздили в Київ на кінофестиваль "Молодість"
8,3 т.
"Продав квартиру в Росії, а гроші переказав на ЗСУ". Андрій Халпахчі – про таємниці світових зірок, які приїздили в Київ на кінофестиваль "Молодість"
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
3,0 т.
"Чому ви не виїжджаєте?" Піаніст Євген Хмара пригадав найбільш недолуге питання іноземців про війну і розповів, як ставить їх на місце
3,0 т.
"Чому ви не виїжджаєте?" Піаніст Євген Хмара пригадав найбільш недолуге питання іноземців про війну і розповів, як ставить їх на місце

За словами інсайдера, пара також має різні уявлення про спосіб життя. Ґолдштейн нібито віддає перевагу простішому побуту, тоді як Лопес звикла подорожувати з великою командою помічників. Джерело припускає, що ця різниця може стати проблемою, якщо стосунки справді розвиватимуться.

"Бретт – звичайний британський хлопець. А Дженніфер подорожує з цілою свитою. Йому потрібна дівчина, а не ціла голлівудська знімальна група! Бретт вважає, що вони просто розважаються. Дженніфер же думає, що це доля. Вона вже говорить про те, щоб провести якийсь час у Лондоні. А він ще далеко не готовий до цього!" – додав інсайдер.

Близьке оточення Дженніфер Лопес забило на сполох через її новий ''роман'': що відомо про Бретта Ґолдштейна, який став ''одержимістю'' зірки

За словами інсайдера, пара також має різні уявлення про спосіб життя

Зазначимо: 46-річний Бретт Ґолдштейн – британський актор і сценарист, якого глядачі знають насамперед за роллю Роя Кента в комедійному серіалі "Тед Лассо". Його персонаж – запальний і прямолінійний футболіст, який згодом стає тренером. За цю роботу артист двічі отримував премію "Еммі" як найкращий актор другого плану в комедійному серіалі.

З Лопес актор познайомився під час роботи над романтичною комедією Netflix "Офісний роман", яка вийшла 5 червня 2026 року. У фільмі він зіграв адвоката Деніела Бланчфлауера, який закохується в героїню співачки – керівницю авіакомпанії Джекі Круз.

До того ж Ґолдштейн відкрито захоплювався талантом колеги. Під час промокампанії стрічки він розповідав, що разом зі співавтором сценарію Джо Келлі хотів створити класичну романтичну комедію та одразу уявив Лопес у головній ролі.

"Вона просто неймовірно блискуча", – говорив актор, пояснюючи, що вони написали сценарій саме для неї.

Близьке оточення Дженніфер Лопес забило на сполох через її новий ''роман'': що відомо про Бретта Ґолдштейна, який став ''одержимістю'' зірки

Ґолдштейн відкрито захоплювався талантом колеги

Чуткипро стосунки колег виникли ще під час промокампанії їхнього спільного фільму. Проте 2 червня 2026 року в ефірі програми Today Лопес заперечила, що вони з Ґолдштейном зустрічаються. Актор погодився з її відповіддю.

Нова хвиля чуток здійнялася після вечірки в Лос-Анджелесі 16 жовтня. Знаменитості прибули на захід окремо, але поїхали звідти разом в одному автомобілі. Згодом західні медіа повідомляли, що вони почали зустрічатися.

Раніше Лопес була одружена з актором Беном Аффлеком. Після відновлення роману пара побралася у 2022 році, однак у серпні 2024-го співачка подала на розлучення. Серед інших її відомих колишніх партнерів – співак Марк Ентоні та колишній бейсболіст Алекс Родрігес.

OBOZ.UA розповідав історію бурхливих романів Дженніфер Лопес і чому найкрасивіша жінка на Землі залишилася сама в 57 років.

Схожі теми
зіркиГоллівудДженніфер ЛопесДженніфер Лопес
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел