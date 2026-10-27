''Біла пташка'' летить до Ірландії: пісня Banduragirl про жінок, які втратили коханих на війні, увійшла до альбому Bróna McVittie

16 жовтня вийшла пісня української співачки й бандуристки Анастасії Войтюк (Banduragirl) "Біла пташка / White Bird", яка увійшла до альбому "Supernatural" північноірландської співачки, авторки пісень і арфістки Bróna McVittie. Альбом є музичним супровідником до книжки McVittie "A Way with the Fairies", антології казок і легенд Ірландії та інших європейських країн. Україну в книжці представляє історія, пов'язана з народною піснею "Ой там на горі", яка й стала основою "Білої пташки". Ця співпраця продовжує міжнародний напрям творчості Анастасії: зараз вона працює над міжнародним альбомом колядок "Диво", який створюється за підтримки УКФ.

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Анастасія написала "Білу пташку" як продовження відомої полтавської пісні. У старій пісні йдеться про двох голубів: одного вбиває сокіл (в деяких версіях пісні мисливець) підстрелює мисливець, а голубка, що лишилася, не хоче брати собі до пари іншого голуба. У версії Banduragirl цей давній сюжет звучить як історія-продовження про силу жити далі і розправляти свої крила, яка присвячена всім жінкам, які втратили своїх коханих на війні.

В інтерв'ю виданню The Irish World Bróna McVittie назвала "Білу пташку" фантастичною піснею і наголосила, що вона глибоко перейнята досвідом Анастасії, яка живе в Україні під час війни.

"Я дуже рада, що пісня з таким сюжетом стала частиною міжнародного альбому. І особливо вдячна Броні за те, що вона так відчула й підхопила цю ідею", – каже Анастасія Войтюк.

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"Supernatural" – четвертий сольний альбом Bróna McVittie, продюсер – Thomas Gandey (Cagedbaby). Кожен трек альбому переосмислює одну з казок книжки, поєднуючи арфу, гітару, етнічні інструменти й експериментальну електроніку. Крім Анастасії, у записі взяли участь ще дві запрошені виконавиці: фламенко-гітаристка Antonia Jiménez (Іспанія) і вокалістка та композиторка Jausmë (Литва). Кожна з них створила по одному треку, представивши казкову традицію своєї країни.

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"Я дуже хочу, щоб у світі й далі чули про Україну, краще розуміли нас, нашу культуру, наш біль і наші історії. І щоб продовжували нас підтримувати", – говорить Анастасія.

Нагадаємо, що раніше Анастасія випустила інші пісні про чарівних тварин, які допомагають українцям у часі війни. Вже відома пісня-оберіг для військових Боривітер, та пісня у співпраці з 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців "Коник Вороненький". До слова, вже у листопаді вийде нова свіжа і драйвова кавер версія на Коника.

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Про Bróna McVittie

Bróna McVittie – співачка, авторка пісень і арфістка з Ростревора (графство Даун, Північна Ірландія). Вона працює на перетині фолку й електроніки та надихається ірландським фольклором і поезією. Її альбоми двічі, у 2020 і 2021 роках, потрапляли до рейтингу 10 найкращих фолк-альбомів року за версією The Guardian.

Про Banduragirl

Анастасія Войтюк (Banduragirl) – українська співачка, бандуристка та культурна менеджерка, яка працює у Львові та за кордоном, засновниця Lviv Bandur Fest. Вона поєднує різні типи бандури з практиками world music і співпрацює з міжнародними виконавцями. Зараз артистка працює над альбомом "Bandura World Music" за підтримки УКФ, присвяченим колядкам і щедрівкам Галичини та Донеччини.