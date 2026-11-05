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Безжалісна, фатальна, вільна: Lida Lee випустила сингл та "БУЛАLOVE"

Катерина МалайКатерина Малай
Time to read1 хв
186
Безжалісна, фатальна, вільна: Lida Lee випустила сингл та "БУЛАLOVE"
Lida Lee у новому треку поставила шах і мат минулому. Джерело: Пресслужба

Жодних пояснень колишнім і повернень у минуле – лише музика, нічне місто та свобода бути собою. Lida Lee випустила новий сингл "БУЛАLOVE", у якому перетворила історію прощання на танцювальний маніфест незалежності. Разом із треком артистка презентувала кліп, створений за допомогою штучного інтелекту, з атмосферою нічних поїздок, вогнів мегаполіса та абсолютного контролю над власним життям.

Ніяких довгих "розборів польотів", з’ясування стосунків чи повернень. У своєму новому синглі "БУЛАLOVE" Lida Lee ставить крапку легко, красиво і з першого разу. Один клік, і непотрібний чат видалено. Шах і мат.

Це трек про стан, коли ти бережеш власне серце, відпускаєш минуле й летиш у ніч. Трохи фатальна, трохи незахищена, але абсолютно вільна – ти сама обираєш свій настрій і свій маршрут. Кермо в руках, музика на максимум, попереду вечірка, дівчата й слоумо нічного міста.

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Безжалісна, фатальна, вільна: Lida Lee випустила сингл та ''БУЛАLOVE''

Скриншот з відео

Динаміку пісні підкреслює й відеоробота, створена за допомогою штучного інтелекту. Розмиті вогні автомагістралей, напівпорожні вагони метро, стильні стрітстайл-луки, що змінюються один за одним… Це візуальний потік швидкості й повного контролю над власним життям.

Ніяких складних підтекстів – тільки ритм, 3 хвилини енергії та право на необхідний перепочинок.

Безжалісна, фатальна, вільна: Lida Lee випустила сингл та ''БУЛАLOVE''

Скриншот з відео

"Чекаєте від мене пояснення, про що ця пісня? Його не буде. Просто вмикайте, слухайте і кайфуйте. Я бачу, скільки перезйомів в соцмережах ви вже робите під цей трек. Ви й самі все відчуваєте. Тож танцюйте, і відпускайте", – говорить Lida Lee.

Трек "БУЛАLOVE" вже доступний на всіх стримінгових майданчиках. Додавайте в плейлисти, робіть гучніше та насолоджуйтесь просто зараз!

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