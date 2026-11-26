Телеведуча Катерина Осадча зізналася, що попри постійні російські обстріли поки не планує вивозити молодших синів із Києва. Водночас знаменитість не приховує: сумнівається у правильності цього рішення, адже діти бояться вибухів, розпізнають звуки ворожих безпілотників і запитують, чи не прилетить ракета в їхній будинок.

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Про це 43-річна ведуча розповіла в інтерв'ю блогерці Анні Хаустовій. Осадча пояснила, що родина залишатиметься в Україні, доки в Києві будуть умови для нормального життя дітей.

Зокрема, поки працюватимуть школи й садочки, буде світло, вода та пальне для генераторів. Вона додала, що навчальний заклад, який відвідує її син Іван, має укриття, як і дитячий садок молодшого Данила.

"Ми залишатимемося тут, наскільки це можливо. Поки працюють школи й садочки, є вода, світло, бензин, є чим заправити генератор. Зрозуміло, що з маленькими дітьми складніше. Але поки у школі, де навчається Іван, більшість часу діти перебувають в укритті, у Данила в садочку також є укриття. Тобто поки це можливо, поки садочки й школи працюють. Чи будуть умови для дітей у Києві взимку, ми теж не знаємо", – поділилася ведуча.

Водночас вона зізналася, що безпека синів для неї є головним пріоритетом, а рішення залишатися в столиці дається непросто. За словами Осадчої, старший Іван іноді прокидається від вибухів уночі, а сама вона не може позбутися думок про дітей, яких дістають з-під завалів після російських атак.

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"Я вважаю, що безпека дітей – це найперше. У нас Іван лякається. Іноді буває, що вночі він лякається вибухів. Зараз найбільша дилема – як працювати, залишатися в Києві й водночас забезпечувати безпеку дітей. Я абсолютно не знаю, як це зробити. Я розумію всіх батьків, які евакуйовують дітей. Розумію, тому що безпека дітей – це найперше", – сказала знаменитість.

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Вона додала, що особливо важко спостерігати за наслідками російських обстрілів, адже побачені кадри не виходять із голови. Тому Осадча не береться стверджувати, що її рішення залишити синів у Києві правильне.

"Коли бачу, як дітей дістають із-під завалів, вони потім безкінечно стоять перед моїми очима. І я не знаю, чи правильно роблю, залишаючи дітей у Києві. Не знаю. Тому розумію всіх мам, які перебувають за кордоном", – зізналася ведуча.

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Осадча зізналася, що не хоче, аби її сини зростали в таких умовах. Проте водночас вона замислюється над тим, що буде з країною, якщо всі українці виїдуть за кордон. Саме тому питання евакуації залишається для неї дилемою.

"Вони мають жити своє дитяче, щасливе життя, але ти маєш працювати й бути тут", – підсумувала Осадча.

Під час розмови телеведуча також пояснила, що допомагає їй витримувати постійний стрес. За словами зірки, вона належить до людей, які в складних обставинах не завмирають, а навпаки – мобілізуються та починають діяти ще активніше.

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Осадча зазначила, що не вважає це результатом спеціальних психологічних практик. Вона переконана, що певною мірою така реакція закладена в її характері.

"В момент сильного стресу є три реакції: біжи, замри, бий. От я "біжи". Чим сильніші і складніші обставини, тим більше я акумулююсь. Тим більше мене це збирає і я розумію, що треба ще більше бігти, ще більше боротися і ще більше щось робити", – пояснила ведуча.

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Вона додала, що останні п'ять років постійний стрес фактично став частиною її життя. Водночас підтримувати себе їй допомагають робота, благодійні проєкти та усвідомлення власної мети.

Ще одним джерелом внутрішньої опори для неї стали книжки про психологічну стійкість і філософія австрійського психіатра Віктора Франкла, який писав про пошук сенсу життя навіть у найскладніших обставинах.

"Не обов'язково цей сенс має бути глобальним. Цей сенс може бути у дітях. Я завжди думаю про те, що хочу побачити, як мій молодший син закінчить школу", – поділилася Катерина.

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Нагадаємо, Катерина Осадча виховує трьох синів. Старший Ілля народився у 2002 році від попередніх стосунків ведучої з бізнесменом Олегом Поліщуком. У 2017 році Осадча вийшла заміж за телеведучого Юрія Горбунова, з яким має двох молодших синів – Івана та Данила.

Раніше OBOZ.UA писав, який вигляд мають троє синів Катерини Осадчої та якого жорсткого правила вона дотримується у вихованні.