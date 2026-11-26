Співачка-втікачка з РФ Алла Пугачова поділилася новим селфі, на якому постала без грама макіяжу та укладки. 77-річна Примадонна продемонструвала обличчя без косметики, а для "ненудного" селфі обрала незвичний об'ємний головний убір і яскравий топ із відкритими плечима.

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Відповідний знімок артистка опублікувала в InstaStories. На фото вона позує в молочному кепі з широким козирком і червоному топі в білий горошок.

Її рудувате волосся вільно спадає на плечі, яке ще й злегка підсвітили сонячні промені. Пугачова не стала приховувати природні особливості шкіри, на яких видно вікові зміни.

Останнім часом співачка веде доволі закритий спосіб життя, хоча час від часу все ж ділиться особистими кадрами з шанувальниками.

Її нова публікація з'явилася невдовзі після того, як російський пропагандистський телеканал НТВ влаштував стеження за артисткою на Кіпрі. Знімальна група намагалася довести, що Пугачова та її чоловік Максим Галкін живуть окремо, однак зрештою сама показала подружжя разом із дітьми біля їхнього спільного помешкання.

Після від'їзду з Росії у 2022 році Пугачова разом із Галкіним та двома дітьми спершу оселилася в Ізраїлі, а згодом перебралася на Кіпр. Нині родина живе в Лімасолі. Станом на листопад 2026 року подружжя орендує там двоповерхову віллу.

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Раніше артистка пояснювала, що спочатку не планувала назавжди залишати батьківщину. Поїздка до Ізраїлю була пов'язана з лікуванням, адже там працював потрібний їй лікар.

Однак згодом до співачки приєдналися чоловік і діти, а після визнання Галкіна "іноземним агентом" сім'я зіткнулася з неприємною реакцією на адресу дітей у школі. Пугачова розповідала, що саме цькування Гаррі та Лізи стало однією з причин, через які вони вирішили не повертатися до Росії.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Алла Пугачова з новою зачіскою засвітилася на рідкісному фото в повний зріст.