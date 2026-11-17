У американських супермоделей Белли та Джіджі Хадід буде мачуха, біографія якої тісно пов'язана з Росією. 78-річний батько знаменитостей – девелопер Мохамед Хадід – оголосив про заручини з 43-річною уродженкою Москви, підприємицею та телевізійною персоною Кені Сільвою.

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Про рішення перевести стосунки на новий рівень пара повідомила виданню Vogue Arabia. Мохамед Хадід освідчився Кені Сільві в одному з їхніх улюблених ресторанів у Беверлі-Гіллз (США), влаштувавши справжній сюрприз. Девелопер сказав кохані красиво одягнутися, адже вони "будуть святкувати". Сільва подумала, що вечір буде присвячено її нагороді в номінації "Найкраще токшоу", але все виявилося інакше.

"Я ніколи не була людиною, якій потрібні гучні заходи чи грандіозні жести, щоб відчувати себе коханою. Для мене завжди найважливішою була щирість, яка за ними стоїть. Іноді найпрекрасніші моменти в житті – це ті, про які ти навіть не думав, що мрієш", – прокоментувала освідчення фанатка РФ.

Кені Сільва із захопленням розповіла про те, що Мохамед Хадід завжди намагається втілювати її мрії у життя, підтримує всі амбіції та не намагається "підрізати крила". Зі свого боку девелопер заявив, що дуже швидко закохався у наречену та публічно розхвалив її за "простоту й любов до життя". Що цікаво, під час публічних компліментів одне одному пара й словом не обмовилася про зв'язки підприємиці з країною агресором.

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"Темні плями" в біографії майбутньої мачухи Белли та Джіджі Хадід

Кені Сільва народилася у Москві. У столиці Росії вона отримала ступінь бакалавра з бізнесу, а в підлітковому віці почала розвивати там кар'єру моделі. Як розповідала Сільва, у 14 років вона вмовила маму дозволити їй відвідувати модельну школу, аби "стати впевненішою в собі, навчитися наносити макіяж, ходити по подіуму та фотографуватися". Незабаром вона підписала контракт із одним з московських агентств.

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"З раннього віку я була дуже дорослою не за роками, а модельний бізнес дав мені свободу та можливість жити в різних куточках світу й подорожувати", – розповідала наречена Мохамеда Хадіда.

Певний період Кені Сільва мешкала в Мілані (Італія), у 19 років переїхала до Каліфорнії (США), але водночас від візитів до країни-агресора не відмовилася. У вересні 2022 року, коли вже тривала повномасштабна війна, вона приїхала до Москви. Як зазначає SCMP, тоді Кені Сільва навіть зробила допис у соцмережах із підписом: "Зроблено в Росії з любов’ю. Ласкаво просимо додому". Що цікаво, зараз це допис зник з її профілю в Instagram.

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Наразі Кені Сільва залишила світ моделінгу позаду, замість чого спершу займалася дизайном одягу, а потім побудувала кар'єру в сфері нерухомості. Вона також написала книгу про розлучення та засвітилася в реаліті-шоу "Справжні домогосподарки Округу Ориндж".

Кені Сільва має двох дітей від попереднього шлюбу та, схоже, змогла поладнати з ненабагато молодшими за себе зірковими доньками нареченого.

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