Батьки на сцені, вони – в окопах: діти яких українських зірок пішли захищати Україну та хто з них уже повернувся з фронту

1 жовтня в Україні відзначають одне з найважливіших державних свят – День захисників і захисниць. Ця дата присвячена кожному громадянину нашої Батьківщини, який після початку терористичної російської агресії залишив звичне життя в минулому та сміливо почав відстоювати незалежність рідної країни. Лави українського війська поповнило й немало дітей вітчизняних зірок, попри те, що їхні батьки залишаються на сцені.

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Деякі нащадки знаменитостей донині продовжують виконувати завдання на полі бою, а хтось вже повернувся із фронту. На жаль, декому з них довелося особливо відчути всю жорстокість ворога, адже вони отримали серйозні поранення. OBOZ.UA розповість, хто з дітей зірок пішов захищати Україну.

Дмитро Харчишин

Старший син лідера гурту "Друга ріка" Валерія Харчишина здобував освіту на філософському факультеті і негативно ставився до зброї та військової справи, однак 24 лютого 2022 року кардинально змінило його життя. Він долучився до війська, де спершу служив сапером на північному напрямку, займаючись мінуванням і розмінуванням, а згодом пройшов офіцерські курси. Дмитро отримав звання лейтенанта.

Як розповідав Валерій Харчишин навесні цього року, його син перевівся до Житомирського військового інституту. Там він займається підготовкою інших захисників.

Богдан-Гордій Бенюк

Син народного артиста України Богдана Бенюка став на захист Батьківщини в 27 років. Першим про його мобілізацію розповів колега легендарного актора Сергій Калантай, а пізніше подробиці служби нащадка розкрив і сам знаменитість.

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"Він навчався в аспірантурі – доктор філософських наук. Він захистив дисертацію 4 вересня, а 8-го вже був у Запоріжжі. На той час хлопцеві був 27 років. То що я маю казати? Він робить вибір. У нього була вагітна дружина й він іде. Які знайти слова казати дорослій людині? Але він іде й є там. Дай Боже, аби тривалий час робив свою справу й отримав перемогу", – поділився Богдан Бенюк.

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Сергій Кондратюк

Старший син продюсера Ігоря Кондратюка пішов на війну добровольцем у 2023 році. Ведучий розповідав, що Сергій планував проходити службу в одній частині, однак після навчання його направили до 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ.

Ігор Кондратюк тривалий час не згадував про мобілізацію сина в публічному просторі, але після закидів про те, що його родина "ухиляється" від служби, розставив усі крапки над "і".

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Роман Скрипка

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка повідомив, що його старший син роман пішов на фронт відстоювати незалежність України у вересня 2026 року. Співак не розкривав жодних деталей про те, в якій частині чи на якому напрямку проходить службу Роман, лише підкреслював, що той підписав контракт.

Тоді ж артист зазначив, що його син скоро повернеться додому, через що деякі користувачі мережі вирішили дорікнути військовому через звільнення з армії. Цю критику не залишив без відповіді Роман Скрипка: "Я – той "син Скрипки", який мобілізувався, і служив у бойовій бригаді та виконував безпосередньо бойові задачі. Наразі демобілізувався і маю законну підставу на відстрочку... Зате ухилянт з Америки Денис (мова про чоловіка, який дорікнув у демобілізації. – Ред.), на щастя, краще знає, як проходить служба у ЗСУ, і тільки бажає нажитись на піарі".

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Іван Пелих

До великої війни син українського телеведучого Ігоря Пелиха, який загинув у трагічній ДТП 8 травня 2009 року в Києві, навчався на режисера. Проте 24 лютого 2022 року він залишив цю справу та доєднався до війська. Спершу Іван Пелих служив у територіальній обороні Києва, а потім вирушив на фронт. Він воював на Бахмутському та Курському напрямках і брав участь в боях за Лисичанськ.

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Наразі Іван Пелих є командиром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. У 2024 році його було удостоєно нагородою Міністерства оборони за службу та внесок у захист країни.

Даниїл Мойсеєв

Син акторки Рими Зюбіної ухвалив рішення стати на захист України в 2024 році. Він самостійно звернувся до центру рекрутингу та обрав бажаний рід військ, але спершу не зміг потрапити до цього підрозділу. Це стало для Даниїла Мойсеєва стимулом старанніше готуватися до служби – він почав більше тренуватися і опановував роботу з дронами за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. У 2025 році він офіційно доєднався до ЗСУ.

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Ярослав Грубич

Син ведучого Костянтина Грубича пішов до війська на початку 2025 року. Вже у липні йому довелося пережити на фронті страшне – окупанти вдарили по особовому складу ЗСУ, унаслідок чого Ярослав Грубич втратив руку.

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Раніше OBOZ.UA розповів, що переможець "Холостячки" зі Златою Огнєвіч Андрій Задворний пішов на війну.

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