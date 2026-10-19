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Барбра Стрейзанд, яка має українське коріння, рознесла Трампа через "захоплення Путіним" і "безглузду" війну з Іраном

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read2 хв
icon 417
Барбра Стрейзанд, яка має українське коріння, рознесла Трампа через "захоплення Путіним" і "безглузду" війну з Іраном
Барбра Стрейзанд, яка має українське коріння, рознесла Трампа

Американська акторка та співачка Барбра Стрейзанд, чиї предки емігрували до США з України, розкритикувала президента Дональда Трампа за його захоплення російським диктатором Володимиром Путіним. Зірка поставила під сумнів мотиви американського лідера, який розпочав війну з Іраном, і натякнула на його прихильність до очільника Кремля.

У короткому дописі в Threads Стрейзанд згадала про російське вторгнення в Україну та поцікавилася, чи не пов’язана з особистими симпатіями Трампа до Путіна його військова кампанія проти Ірану. Її слова викликали бурхливу реакцію іноземних користувачів, частина яких також звинуватила президента США в підігруванні Росії.

Барбра Стрейзанд, яка має українське коріння, рознесла Трампа через ''захоплення Путіним'' і ''безглузду'' війну з Іраном

Заява Стрейзанд. Джерело: скриншот

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"Трамп настільки захоплюється Путіним, навіть після його вторгнення в демократичну Україну. Чи саме тому він розпочав цю безглузду війну з Іраном?" – написала акторка.

У коментарях користувачі припустили, що конфлікт на Близькому Сході міг бути вигідним Москві. Зокрема, один із них звернув увагу на вплив війни на світові ціни на нафту – одне з головних джерел доходів російського бюджету. На його думку, подорожчання енергоносіїв могло допомогти російській економіці, а подальше послаблення обмежень на продаж російської нафти лише посилило цей ефект.

Барбра Стрейзанд, яка має українське коріння, рознесла Трампа через ''захоплення Путіним'' і ''безглузду'' війну з Іраном

Коментарі користувачів. Джерело: скриншот

Інші дописувачі висловлювалися ще різкіше. "Трамп – бездушна людина і садист. Ось чому", – написав один із користувачів. Інший назвав президента США зрадником, а ще один заявив, що вся його адміністрація має опинитися у в'язниці через свої дії.

Дехто також припустив, що війна могла відвернути увагу громадськості від скандалу навколо документів у справі Джеффрі Епштейна.

Барбра Стрейзанд, яка має українське коріння, рознесла Трампа через ''захоплення Путіним'' і ''безглузду'' війну з Іраном

Коментарі користувачів. Джерело: скриншот

Окремі користувачі погодилися з натяком Стрейзанд на те, що Трамп захоплюється російським диктатором і може прагнути наслідувати його стиль правління. "Безумовно! На 100 відсотків він обожнює Путіна і хоче стати таким самим диктатором, як він", – написав один із них.

Зазначимо, Барбра Стрейзанд не вперше публічно підтримує Україну. Її бабуся й дідусь по батьківській лінії емігрували до США з українських земель. Зокрема, походження родини артистки пов'язують із Бережанами на Тернопільщині.

24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення Росії, Стрейзанд засудила військову агресію Путіна та російську пропаганду. Тоді вона написала, що її серце розривається за українців, які борються проти російської агресії, а заяви Кремля про "денацифікацію" України назвала найбільшою брехнею століття.

Барбра Стрейзанд, яка має українське коріння, рознесла Трампа через ''захоплення Путіним'' і ''безглузду'' війну з Іраном

Барбра Стрейзанд допомагає Україні

Згодом артистка стала амбасадоркою фандрейзингової платформи UNITED24, створеної для підтримки України, та спілкувалася з президентом Володимиром Зеленським.

Раніше OBOZ.UA розповідав про 5 цікавих фактів про Барбру Стрейзанд, якою захоплювався Чарльз ІІІ, а фанати називали "мурахоїдом".

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