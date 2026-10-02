Багатодітна мама в спокусливій сукні: одна з найбагатших моделей світу вийшла на подіум після майже 10-річної перерви. Фото

Австралійська супермодель й багатодітна мама Міранда Керр тріумфально повернулася на подіум під час Тижня моди в Парижі. Знаменитість взяла участь у показі колекції весна/літо 2027 бренду Stella McCartney, поставивши крапку в перерві від професійної діяльності, що почалася ще в червні 2017 року.

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Міранда Керр, яку журнал Forbes вніс до переліку топ-10 найбагатших моделей світу, засяяла на подіумі в спокусливій сукні з джерсі, яка трохи оголила вражаючу фігуру зірки, тож точно не залишила її без уваги. Про це повідомляє видання HELLO.

Міранда Керр продефілювала в вишуканій сукні кольору морської піни з об'ємним вузлом та розрізами з обох боків талії, що підкреслили її плоский живіт. Вбрання знаменитості мало високий комір, фактурні плечі та драпірування на спідниці, які в комбінації створювали цікавий силует.

Стилісти зібрали волосся супермоделі в гладкий хвіст, заплівши вільні пасма в косичку. Їй зробили природній та сяючий макіяж, який просто підкреслив найкращі риси зовнішності, не привертаючи зайвої уваги.

Минулого разу Міранда Керр виходила на подіум майже 10 років тому під час показу італійського дому моди Moschino. Тоді вона була мамою одного сина, а нині повернулася в індустрію, виховуючи чотирьох дітей.

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Варто зауважити, що після пологів супермодель має неймовірну фігуру. Тривати себе у формі їй вдається завдяки правильному способу життя. Зірка розповідала, що надає перевагу корисній їжі, щодня тренується та користується лише органічним засобам для догляду за шкірою.

Що відомо про одну з найбагатших моделей світу

Міранда Мей Керр народилася 20 квітня 1983 року в австралійському місті Сідней. Вона має французьке, філіппінське, шотландське та англійське коріння.

Успіх в індустрії моди прийшов до Міранди Керр в 90-х роках, коли вона перемогла в конкурсі з пошуку нових облич та перспективних моделей Australian nation-wide model search. Її першою робою стала зйомка для рекламної кампанії бренду Ober Jeans Paris в 2004-му. Пізніше вона стала першою австралійкою, яка отримала статус "янгола" Victoria's Secret, однак у 2013 році припинила співпрацю з компанією, пославшись на власну "природну еволюцію".

Головні історії дня

У період з 2010 по 2013 роки Міранда Керр перебувала в шлюбі з актором Орландо Блумом. Від нього модель народила первістка Флінна. У 2017-му знаменитість вдруге вийшла заміж за мільярдера Евана Шпігеля. Із коханим Міранда Керр виховує трьох спільних дітей: Гарта, Майлза та П'єра.

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