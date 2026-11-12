Аріана Гранде привела коханого на червону доріжку після воззʼєднання: причина 10-річного розриву та що тепер з її хітом про колишніх

Американська співачка Аріана Гранде вперше з'явилася на червоній доріжці зі своїм колишнім хлопцем Рікі Альваресом, з яким відновила романтичні стосунки після десятирічної перерви. Закохані разом відвідали прем'єру фільму "Знайомство з Факерами" у Нью-Йорку (США).

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Як зазначають у People, до цього Гранде та Альварес уже ділилися спільними фотографіями в соцмережах, однак тепер уперше разом позували перед фотографами на офіційному заході.

Для виходу у світ 33-річна артистка обрала біло-сіру картату сукню з квітковими деталями на верхній частині та довгою спідницею. Волосся вона зібрала у хвіст, доповнивши зачіску білим бантом. Її 35-річний обранець з'явився у чорному блейзері, білій сорочці та джинсах. На фотографіях пара обіймалася, усміхалася одне одному та не приховувала ніжності.

Чутки про відновлення їхнього роману з'явилися ще в червні 2026 року, коли колишніх закоханих помітили разом під час обіду в Остіні (США). У серпні співачка фактично підтвердила стосунки, опублікувавши спільні знімки.

Вперше роман між артисткою та танцівником зав'язався у 2015 році. Альварес тоді працював у команді Гранде та супроводжував її під час концертного туру The Honeymoon Tour. Однак уже в липні 2016-го пара розійшлася.

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Тоді джерело E!News повідомило, що ініціаторкою розставання була саме Аріана. Причиною стала не зрада чи серйозний конфлікт, а труднощі у стосунках. Водночас колишні партнери залишилися друзями.

Тепер, через десять років, Гранде не лише повернула колишнього у своє життя, а й почала змінювати присвячені йому рядки власного хіта Thank U, Next. У композиції, яка вийшла у 2018 році, співачка згадувала Альвареса словами: "Написала кілька пісень про Рікі / Тепер я слухаю і сміюся".

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Під час туру Eternal Sunshine артистка кілька разів змінювала другу частину цього куплету. Зокрема, на концерті в Остіні вона заспівала: "Я знаю, що він досі мене підтримує", а в Брукліні – "Ми завжди знаходимо дорогу назад".

Особливо промовисту версію Гранде виконала під час фінального лондонського концерту у вересні. Замість оригінальних слів вона заспівала: "Я намагаюся зробити його своїм останнім". Публіка зустріла зміну тексту гучними оплесками, до яких долучилися й танцівники співачки.

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До слова, після виходу Thank U, Next Альварес реагував на згадку про себе в пісні. Тоді він опублікував відео, на якому слухав композицію з доволі промовистим виразом обличчя, а згодом написав: "Нічого, крім вдячності. Дякую, наступний... (Хоча ці пісні – просто бомба... нема за що)".

Раніше OBOZ.UA писав, що Аріана Гранде налякала фанатів екстремальною худорлявістю.