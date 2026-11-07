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Анна Саліванчук, яка розлучилася з нардепом від "Слуги народу", назвала суму, яку має заробляти її майбутній чоловік: чи зайняте серце акторки

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
645
Анна Саліванчук, яка розлучилася з нардепом від "Слуги народу", назвала суму, яку має заробляти її майбутній чоловік: чи зайняте серце акторки
Анна Саліванчук розкрила, скільки має заробляти її майбутній чоловік. Джерело: instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук відверто розповіла, якого чоловіка бачить поруч із собою після розлучення з народним депутатом від партії "Слуга народу" Олександром Божковим. Для зірки телесеріалу "Одного разу під Полтавою" важливе фінансове становище потенційного партнера, адже вона не зможе поважати того, хто зароблятиме менше за неї.

Саліванчук хоче, аби дохід її майбутнього чоловіка становив щонайменше 10 тисяч доларів (близько 452 970 грн). Таким одкровенням артистка поділилася у проєкті "Мама схвалює". 

"Мені важливо, щоби чоловік заробляв трішечки більше, ніж я. Чоловік має заробляти більше, щоби я його поважала. Для мене чоловік – це бог. Я буду все тобі робити. Але якщо він буде заробляти менше, я не зможу його поважати. Якийсь час я можу полюбити, а потім зрозумію: він не може мені закрити якісь питання. Він має заробляти мінімум $10 тисяч", – сказала знаменитість.

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Окрім того, Анна Саліванчук наголосила, що любить, коли в стосунках партнер робить їй подарунки. Акторка має переконання: якщо чоловік витрачає на жінку гроші, він має серйозні плани на розвиток їхнього роману.

Анна Саліванчук, яка розлучилася з нардепом від ''Слуги народу'', назвала суму, яку має заробляти її майбутній чоловік: чи зайняте серце акторки

Анна Саліванчук розповіла, яким бачить свого майбутнього чоловіка. Джерело: Скриншот

Як підкреслила знаменитість, вона ніколи не прагнула будувати історію кохання аби з ким, тож готова чекати достойно обранця не один рік. Наразі, схоже, знайти "свою" людину їй не вдалося.

"Я завжди знаю конкретно, що мені потрібно. Я можу почекати два, три, чотири роки. Не питання. Я ще не одружена, не закохана, бо чекаю на ту людину, яку я хочу головою. Я готова почекати і знаю, що ця гарна жінка дочекається", – підкреслила акторка.

Анна Саліванчук, яка розлучилася з нардепом від ''Слуги народу'', назвала суму, яку має заробляти її майбутній чоловік: чи зайняте серце акторки

Наразі серце акторки вільне. Джерело: instagram.com/salivanchuk.anna

Варто зауважити, що Анна Саліванчук зробила заяву про те, що її серце вільне, приблизно через чотири місяці після розкриття нового роману. Вона утрималася від будь-якого опису тодішнього обранця, а лише лаконічно промовила: "У мене не було стосунків 3,5 роки. Тільки зараз маю щось схоже на стосунки". Проте, ймовірно, щасливого фіналу та історія не отримала.

Розлучення зірки "Одного разу під Полтавою"

Анна Саліванчук публічно повідомила про розірвання восьмирічного шлюбу з Олександром Божковим навесні 2024-го, хоча офіційно крапку в стосунках вони поставили вже в 2023-му. Однією з головних причин розлучення знаменитість називала те, що вони з нардепом мали різні сімейні цінності.

"Мій колишній чоловік родом із Маріуполя. Коли ми вперше поїхали до моїх рідних, він щиро дивувався: чому всі такі веселі, чому всі так раді бачити одне одного. Мою маму спершу навіть вважав трохи дивною – вона постійно усміхалася. Потім приїхав додому й розповідав батькам про "людей, у яких завжди все добре", – говорила акторка в інтерв'ю OBOZ.UA.

Анна Саліванчук, яка розлучилася з нардепом від ''Слуги народу'', назвала суму, яку має заробляти її майбутній чоловік: чи зайняте серце акторки

Анна Саліванчук та Олександр Божков розірвали шлюб у 2023 році. Джерело: instagram.com/salivanchuk.anna

Розрив став досить болісним періодом у житті Саліванчук, та все ж вона вирішила не закривати серце для почуттів. Знаменитість навіть намагалася знайти чоловіка на сайті знайомств, але нічого хорошого з цього не вийшло.

Раніше OBOZ.UA розповів, що зірка "Одного разу під Полтавою" Саліванчук розплакалася в авто від безсилля після розлучення.

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