Анджеліна Джолі таємно придбала новий будинок після продажу історичного особняку в Лос-Анджелесі: де житиме зірка

Американська акторка Анджеліна Джолі вирішила остаточно перегорнути сторінку свого життя, пов'язану з Лос-Анджелесом. Вона продала історичний особняк в мегаполісі, замість якого обзавелася будинком у штаті Коннектикут. Де саме розташований новий маєток зірки наразі невідомо.

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Про переїзд Джолі на Східне узбережжя США повідомляє Page Six Hollywood, посилаючись на інформацію інсайдерів. Зміну місця проживання знаменитості пов'язують із драмою в її особистому житті – гучному розлученні з колегою по цеху Бредом Піттом.

За даними видання, у вересні цього року Анджеліна Джолі продала свій маєток в Лос-Анджелесі, який раніше належав легендарному режисеру Сесілу Блаунту Де Міллю. За будинок площею близько 1020 квадратних метрів вона отримала 24,75 мільйона доларів (приблизно 1 125 575 302). Спершу його було виставлено на продаж на початку 2026 року за $29,85 млн (1 357 512 031 грн).

Історичний маєток має шість спалень та десять ванних кімнат, а на його території розташовані басейн, сади студійні приміщення і кілька допоміжних будівель. Джолі стала власницею будинку в 2017-му, через рік після розлучення із Бредом Піттом, адже прагнула, щоб їхні спільні діти мали змогу проводити час із обома батьками.

"Я хотіла, щоб будинок був поруч із їхнім татом, який живе лише за п’ять хвилин звідти", – пояснювала селебріті.

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Загалом Анджеліна Джолі неодноразово наголошувала, що залишається в Лос-Анджелесі лише через умови опіки над дітьми. Зірка прямо заявляла про плани виїхати зі США й почати вести більш приватний спосіб життя після того, як усі її сини та доньки досягнуть повноліття. За даними джерел, акторка хотіла розділити свій час між Нью-Йорком, Європою та Камбоджею.

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Проте з часом таке категоричне ставлення Джолі до життя в Америці змінилося. Під час заходів для просування свого нового фільму "Кутюр" акторка заявила, що знову має сили зніматися у голлівудському кіно після того, як відчувала себе "зламаною".

"Мій бойовий дух нарешті повернувся. Я трохи його втратила. Значною мірою це заслуга моїх дітей, які вже дорослі та підтримують мене", – ділилася зірка.

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