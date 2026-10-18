Андре Тан показав, на що перетворився його бізнес у Рівному після російського обстрілу. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Бог дав і мав право забрати": Ірина Федишин порушила мовчання після смерті доньки, яку назвали Веронікою"Бог дав і мав право забрати": Ірина Федишин порушила мовчання після смерті доньки, яку назвали ВеронікоюУ Польщі впав невідомий об’єкт: туди відправили пошукову групуУ Польщі впав невідомий об’єкт: туди відправили пошукову групуУкраїнські тенісистки одна за одною знялися з турніру в Китаї, відмовившись продовжувати матчіУкраїнські тенісистки одна за одною знялися з турніру в Китаї, відмовившись продовжувати матчіРосійські гібридні атаки на країни Балтії можуть призвести до сепаратизму окремих регіонів і реалізації "українського сценарію" 2014 рокуРосійські гібридні атаки на країни Балтії можуть призвести до сепаратизму окремих регіонів і реалізації "українського сценарію" 2014 рокуВиплати українцям, допомога ВПО, гроші. Ілюстративне фото.Українцям назвали дату виплати допомоги за жовтень: коли ВПО отримають грошіЗовсім не сповільнення Starlink: Бутусов назвав найбільшу загрозу для ЗСУ на фронтіЗовсім не сповільнення Starlink: Бутусов назвав найбільшу загрозу для ЗСУ на фронтіНа Волині людей закликали терміново залишити домівки через удар армії РосіїНа Волині людей закликали терміново залишити домівки через удар армії РосіїДюбуа за два раунди переміг нокаутом супертяжа-гіганта у реванші за чемпіонський пояс Усика. ВідеоДюбуа за два раунди переміг нокаутом супертяжа-гіганта у реванші за чемпіонський пояс Усика. ВідеоАтакуватимуть Україну в реальному часі: РФ розгортає супутники для точного наведення дронів та ракетАтакуватимуть Україну в реальному часі: РФ розгортає супутники для точного наведення дронів та ракетМаксима Галкіна зібралися зробити персоною нон грата в Туреччині через "підтримку війни"Максима Галкіна зібралися зробити персоною нон грата в Туреччині через "підтримку війни"

Андре Тан показав, на що перетворився його бізнес у Рівному після російського обстрілу. Відео

Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
Time to read1 хв
icon 3,5 т.
Андре Тан показав, на що перетворився його бізнес у Рівному після російського обстрілу. Відео
Андре Тан показав, на що перетворився його бізнес у Рівному

Дизайнер Андре Тан повідомив про знищення ще одного магазину свого бренду внаслідок російського обстрілу. Цього разу під удар потрапив торговельний центр "Екватор" у Рівному, де було розташоване приміщення його бізнесу.

На кадрах, якими модельєр поділився в Instagram, видно розбиті вітрини, пошкоджені стіни та меблі, повалені вибуховою хвилею. Дизайнер зізнався, що новина про руйнування магазину стала для нього особливо болючою, адже з партнерами з Рівного бренд співпрацював понад 15 років.

"Сьогодні мені дуже-дуже боляче. Тому що знову зруйнований магазин Andre Tan. І цього разу у місті Рівне. Для мене це особлива історія. Адже Рівне – це один з найперших наших партнерів, який повірив у бренд. Ми разом зростали, ми мріяли, ми долали труднощі", – сказав модельєр.

Читайте також
Оксана ГейдорОксана Гейдор
icon 7,8 т.
"Я не буду забирати в нього це рішення". Дарія Творонович – про чоловіка-актора, який пішов на війну, поїздки до нього в Ізюм і весілля посеред поля
icon 7,8 т.
"Я не буду забирати в нього це рішення". Дарія Творонович – про чоловіка-актора, який пішов на війну, поїздки до нього в Ізюм і весілля посеред поля
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 5,9 т.
У режисера "Коли ти вийдеш заміж?" Комаровського діагностували рак: доведеться зникнути на пів року
icon 5,9 т.
У режисера "Коли ти вийдеш заміж?" Комаровського діагностували рак: доведеться зникнути на пів року
Катерина ГалущенкоКатерина Галущенко
icon 1,7 т.
Діти Бреда Пітта остаточно розірвали будь-який зв'язок з батьком, але актор не здається: який план придумав ексчоловік Анджеліни Джолі
icon 1,7 т.
Діти Бреда Пітта остаточно розірвали будь-який зв'язок з батьком, але актор не здається: який план придумав ексчоловік Анджеліни Джолі

На опублікованих кадрах можна побачити наслідки удару по магазину: скло у вітринах розбите, частина конструкцій пошкоджена, а меблі всередині приміщення перекинуті. Руйнування торкнулися не лише магазину Андре Тана, а й інших об'єктів торговельного центру.

"Сьогодні бачити, як все це, що ми будували більш ніж 15 років, зруйновано. Мені нестерпно-нестерпно боляче. Але найстрашніше – це не зруйновані стіни і не розбиті вітрини. За кожним магазином стоять родини, мрії та надії на завтрашній день", – зазначив Андре Тан.

"Приліт" стався 16 жовтня, коли російяни атакували Рівне реактивними дронами. Унаслідок удару було пошкоджено торговельно-розважальний центр "Екватор", а також знищено будівельний гіпермаркет.

Внаслідок цієї російської атаки постраждали семеро людей.

Андре Тан показав, на що перетворився його бізнес у Рівному після російського обстрілу. Відео

Наслідки обстрілу. Джерело: скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав, що це не перша втрата бізнесу Андре Тана через російські обстріли. У січні 2026 року дизайнер повідомив про знищення магазину свого бренду в Херсоні. Тоді приміщення вигоріло вщент після влучання. А початку повномасштабного вторгнення, магазин у цьому місті пограбували російські військові.

Схожі теми
Російські обстрілиВійна в УкраїніросіянизіркиРівнеАндре ТанАндре Тан
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись