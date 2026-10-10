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Анастасія Приходько порівняла мовне питання із "політичною маніпуляцією" та поскаржилася, що її видворили з популярного шоу

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
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Анастасія Приходько порівняла мовне питання із "політичною маніпуляцією" та поскаржилася, що її видворили з популярного шоу
Анастасія Приходько оскандалилася заявою про мову. Джерело: facebook.com/anastasia.prihod.ko.875091

Скандальна співачка Анастасія Приходько вкотре взялася виправдовувати своє рішення не переходити повністю на українську навіть після початку великої війни. Артистка заявила, що беззаперечно поважає рідну мову, але буде й надалі продовжувати спілкуватися російською, адже не збирається вестися на "політичні маніпуляції".

Як переконана Приходько, мовне питання гостро постало в Україні після 24 лютого 2022 року лише через те, що комусь було вигідно розсварити наш народ. Відповідну заяву вона зробила в інтерв'ю Наталії Влащенко.

"Зараз потрібно зробити все можливе, щоб повернути той стан, який був на початку війни в 2022 році, коли ми всі були як єдиний механізм. Звісно, комусь це не сподобалося. Що ми використали? Найбільш заїжджений інструмент – мову. Я вважаю, що державна мова є головною. Але це не змінює того факту, що я така, яка є. Я поважаю українську мову, але розмовляю так (російською. – Ред.). Я не ведуся на політичні маніпуляції. Вони мені не подобаються", – видала співачка.

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Але водночас Анастасія Приходько сама ж не уникла можливості зманіпулювати на досить чутливій темі. Артистка зазначила, що її візажистка, яка виїхала з Донецької області та не встигла забрати майже ніякі речі, спілкується російською, а вона навіть не думає їй дорікати, адже має повагу.

Анастасія Приходько порівняла мовне питання із ''політичною маніпуляцією'' та поскаржилася, що її видворили з популярного шоу

Приходько виправдалася за російську мову. Джерело: Скриншот

Однак позиція "какая разніца" не пройшла для Анастасії Приходько безслідно. Артистка поскаржилася, що її виставили за двері популярного українського проєкту після гучних скандалів.

"У нас є один чудовий захід, який проводиться двічі на рік. Мене прибрали з цього заходу. Це Платформа (ймовірно, мова йде про "Музичну платформу України". – Ред.). Пояснили це тим, що я дуже скандальна. Але Оля Полякова там виступає. Отже, я просто комусь не подобаюся. Це не мої проблеми. Як сказав письменник Гюґо: "Якщо з тебе не вийшло зробити дурня, готуйся до того, що з тебе зроблять ворога", – сказала виконавиця.

Анастасія Приходько порівняла мовне питання із ''політичною маніпуляцією'' та поскаржилася, що її видворили з популярного шоу

Співачка заявила, що її виставили за двері відомого проєкту. Джерело: facebook.com/anastasiyaprykhodko

Скандали з Анастасією Приходько

Із початку 2026 року співачка неодноразово накликала на себе хейт у мережі. Так, наприклад, навесні вона зробила короткий допис, де йшлося: "Привет, я Анастасия Приходько и я говорю на киевском русском языке. Вопросы?". Артистку різко розкритикували за спробу виставити мову країни-агресора за "київську російську", тож аби трохи втамувати гнів людей, вона знову вийшла на зв'язок із заявою, що спілкується і українською.

Анастасія Приходько порівняла мовне питання із ''політичною маніпуляцією'' та поскаржилася, що її видворили з популярного шоу

Приходько неодноразово наривалася на хейт. Джерело: Скриншот

Пізніше Анастасія Приходько ще сильніше розгнівала мережу, коли видала, що її лякає гімн України, який вмикають у її місті о дев'ятій ранку, мовляв, він звучить ніби "нам кінець". Співачку знову "рознесли" юзери та порекомендували радіти тому, що завдяки героїчній роботі воїнів ЗСУ вона має змогу прокидатися.

Як раніше писав OBOZ.UA, незважаючи на критику від частини суспільства, Анастасія Приходько має політичні амбіції. Артистка публічно заявила, що в майбутньому готова очолити Міністерство культури.

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