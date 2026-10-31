Alyona Alyona нарвалася на різку критику через порівняння переїдання з педофілією: як артистка пояснила скандальну заяву

Українська реперка й авторка пісень Alyona Alyona, яка нещодавно перенесла баріатричну операцію, опинилася в центрі скандалу через порівняння сильного тягу до їжі з педофілією. На думку артистки, обидва поняття об'єднує те, що люди не можуть контролювати свої бажання і змушені все життя себе обмежувати.

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Зважаючи на це, виконавиця вважає, що було би добре, якби фахівці з генної інженерії створили препарати, які зменшували би вищезгадані потяги. Такими роздумами Alyona Alyona поділилася в Instagram-stories, однак дуже швидко стикнулася із хвилею хейту, адже її позицію не розділило багато користувачів мережі. Артистка видалила скандальні записи, але до цього їх встигли поширити на платформі Threads.

Серію stories, які спровокували скандал, Alyona Alyona розпочала з одкровення про те, що з'їла невеликий шматочок млинчика, приготованого її мамою. Після проведення операції зі зменшення шлунку реперка мала би пити лише воду та протеїн, однак не змогла стриматися, коли почула запах страви. Ця ситуація й наштовхнула виконавицю на неоднозначні роздуми.

"Є люди із пристрастями. Коли тяга до чогось сильна. І це стосується не тільки їжі. Я прирівняла навіть цю тягу до їжі з педофілією. Єдине, що педофілія – це коли ти шкодиш іншій людині, якщо глобально дивитися, а їжа – собі. Ти, як і той хворий чоловік, це не контролюєш. Ти це бачиш і хочеш. Ти собі маєш в цьому пожиттєво відмовляти", – сказала реперка.

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Таку думку Alyona Alyona зовсім не розділили багато користувачів мережі. Артистку в досить грубій формі розкритикували за невдале порівняння та порекомендували обачніше ставитися до публічних висловлень.

"Тобто вибачте, зґвалтувати дитину і зжерти смаженої картоплі – це одне і те саме?"

"Тільки що побачила сторис Alyona Alyona, де вона каже, що їсти – це така ж хвороба, як і педофілія, але від їб*ння дітей ти можеш відмовитись. Може ще від наркозу не відійшла, не знаю. Ти відрізала шлунок, бо від масла не можеш відмовитись, а чекаєш, що педофіла зупинять слова "тримай себе в руках"?".

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"Бачу, артистам перед тим, як публічно щось говорити, треба ділитись цими думками ще з кимось. Від того, що в людини зайва вага – страждає тільки вона. А від хворих мужланів – ламається життя невинних дітей і за це вони мають сидіти у в'язниці. Де паралель?".

"Alyona Alyona якимось дивом прирівняла тягу до переїдання з педофілією. Почнемо з того, що це принципово різні явища, й порівнювати їх лише тому, що й там і там є тяга – це божевілля. Переїданням ти завдаєш шкоди лише собі, в той час, коли пдф – дітям. Це з наукової, моральної, логічної, етичної точки зору – некоректно. Це різні категорії психологічних і психіатричних проблем, які не можна порівнювати взагалі. Чи було проблемою порівняти з алкоголем, нікотином і тд?"

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Як артистка пояснила скандальну заяву

Сперше Alyona Alyona відповідала на критику безпосередньо в коментарях, проте з часом вирішила вийти в розмовні stories та розставити крапки над "і". За словами виконавиці, вона в жодному разі не виправдовує педофілів, а цим порівнянням просто хотіла підсвітити, що є люди з вродженими "збоями", через які відчувають сильну тягу до їжі або злочинів проти малолітніх.

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Саме тому Alyona Alyona хотіла би, аби в генній інженерії з'явилися ін'єкції, які допомогли би людям боротися із переїданням, на яке вони страждають із дитинства. Реперка підкреслила, що сама відчуває потяг до їжі з раннього віку, тож прагне, аби аудиторія зрозуміла: цей стан кардинально відрізняється від набутих харчових звичок.

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"Потяг людини, яка сидить над тарілкою, плаче і переїдає все одно – для мене такий самий страшний. Я відчуваю її біль. Але виходить більшості внутрішні страждання людини, яка робить шкоду собі, не близькі, не значні і мінімальні. В моїх сториз ніде не йшлося про дію. Чи взагалі виправдання, чи якесь знецінення. Мені би хотілося, щоб людям, які страждають через потяг, можна було дати один раз укол і виправити це", – наголосила виконавиця.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Alyona Alyona потрапила в скандал через коментар про ТЦК і пояснила свою позицію.