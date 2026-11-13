Альона Омаргалієва показала рідкісні кадри з 12-річним сином-''копією'' Тамерлана. Фото

Українська співачка Альона Омаргалієва вразила фанатів рідкісними кадрами зі своїм сином Тимуром. 12-річний хлопець став головним героєм ролику під новий трек зіркової мами, в якому виконавиця показала, що він виріс справжньою "копією" свого батька, артиста-воїна Тамерлана.

Відео дня

Відповідний запис вона поширила у своєму Instagram. Омаргалієва створила два відео з Тимуром і Тамерланом за ідентичною концепцією: спершу вони постали спиною до камери, сидячи на стільцях, а вже за мить артистка розвернула їх обличчями в об'єктив. Це лише сильніше закцентувало увагу на схожості тата й сина.

"Коли народила його маленьку копію", – лаконічно підписала кадри з 12-річним хлопцем зірка.

Тимур успадкував від Тамерлана харизму, теплу усмішку та розріз очей, а от від мами йому дісталися ямочки на щоках. Користувачі мережі були в захваті від того, яким красенем виріс хлопець, тож не стрималися від компліментів у коментарях:

"Який гарненький хлопчик".

"Мені вже шкода дівчат, ця усмішка".

"Красунчик, весь у батьків. Такий з вогником".

"Та він копія Тамерлана!".

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Зауважимо, що сімейний контент в соціальних мережах Альони Омаргалієвої з'являється не надто часто, та все ж час від часу вона ділиться теплими кадрами. Так, наприклад, на честь 12-дня народження сина знаменитість поширила серію світлин, де вдалося зафільмувати немало їхніх щасливих моментів. До речі, тоді артистка розкрила, що Тимур захоплюється футболом.

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